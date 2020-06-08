百達翡麗夢幻逸品大集結！富藝斯香港鐘表春拍超強陣容

今年表王百達翡麗（Patek Philippe）因疫情暫緩發表新品，或許是粉絲集中火力競標計經典佳作的好時機。國際拍賣行富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）延續近年來鐘表領域的強勁表現，在即將於7月10日於香港舉辦的「名表薈萃─香港X」專場，將推出逾260件知名表廠的骨董及現代時計作品，領銜之作為一系列百達翡麗珍稀的複雜功能表款，最重要的拍品也將於下週來台預展，6月13日至14日在台北BELLAVITA B1寶麗廣塲藝文空間和6月16日在台中日月千禧酒店。

領拍焦點為百達翡麗型號2499/100第四代黃金萬年曆計時腕表。型號2499的萬年曆是百達翡麗於1950年所發表的經典，是鐘表愛好者心目中的夢幻逸品。這枚品項相當優的第四代作品約為1982年作品，7點位置的表耳後方的印記至今非常清晰，表殼內圈和表底蓋上均刻有表殼編號的後三位數，更顯罕有。

登上圖錄封面的則是一只由原物主家庭收藏、可能獨一無二並首現拍場的百達翡麗3448/14白金腕表。型號3448是百達翡麗於1962年推出的首枚自動萬年曆腕表，至停產前20多年來白金版本僅製作了約130枚，其中搭配原廠白金鍊帶者僅14枚，已是非常罕見，/14鍊帶款式更是在已知的白金款3448中未曾見過的。除此之外，表盤上還有瑞士製名表店古柏林（Gübelin）雙品牌，也是目前3448白金款中唯一，可能是獨一無二之作，收藏價值更錦上添花。

除了領拍雙美，備受藏家鍾愛的百達翡麗三問也有型號3979的鉑金自動三問琺瑯腕表與型號5013R的18K玫瑰金酒桶形自動三問萬年曆。型號3979是百達費力1989年為慶祝創立150週年首次搭載自動上鍊系統的三問作品，至2002年停產為止所發行的約100枚作品中僅12件鉑金版。而酒桶形的5013R除了三問還具備逆跳日期、閏年、月相顯示等複雜功能，也是世上僅有約101枚的珍稀表款之一。