快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百達翡麗夢幻逸品大集結！富藝斯香港鐘表春拍超強陣容

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗型號 5230G-010限量版18K白金自動世界時區腕表，金屬浮雕紐約曼哈頓輪廓藍色表盤、透明背蓋印有 「PATEK PHILIPPE NEW YORK 2017」字樣，限量發行300枚，約2017年製，估價約38萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號 5230G-010限量版18K白金自動世界時區腕表，金屬浮雕紐約曼哈頓輪廓藍色表盤、透明背蓋印有 「PATEK PHILIPPE NEW YORK 2017」字樣，限量發行300枚，約2017年製，估價約38萬港元起。圖／富藝斯提供

今年表王百達翡麗（Patek Philippe）因疫情暫緩發表新品，或許是粉絲集中火力競標計經典佳作的好時機。國際拍賣行富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）延續近年來鐘表領域的強勁表現，在即將於7月10日於香港舉辦的「名表薈萃─香港X」專場，將推出逾260件知名表廠的骨董及現代時計作品，領銜之作為一系列百達翡麗珍稀的複雜功能表款，最重要的拍品也將於下週來台預展，6月13日至14日在台北BELLAVITA B1寶麗廣塲藝文空間和6月16日在台中日月千禧酒店。

領拍焦點為百達翡麗型號2499/100第四代黃金萬年曆計時腕表。型號2499的萬年曆是百達翡麗於1950年所發表的經典，是鐘表愛好者心目中的夢幻逸品。這枚品項相當優的第四代作品約為1982年作品，7點位置的表耳後方的印記至今非常清晰，表殼內圈和表底蓋上均刻有表殼編號的後三位數，更顯罕有。

登上圖錄封面的則是一只由原物主家庭收藏、可能獨一無二並首現拍場的百達翡麗3448/14白金腕表。型號3448是百達翡麗於1962年推出的首枚自動萬年曆腕表，至停產前20多年來白金版本僅製作了約130枚，其中搭配原廠白金鍊帶者僅14枚，已是非常罕見，/14鍊帶款式更是在已知的白金款3448中未曾見過的。除此之外，表盤上還有瑞士製名表店古柏林（Gübelin）雙品牌，也是目前3448白金款中唯一，可能是獨一無二之作，收藏價值更錦上添花。

除了領拍雙美，備受藏家鍾愛的百達翡麗三問也有型號3979的鉑金自動三問琺瑯腕表與型號5013R的18K玫瑰金酒桶形自動三問萬年曆。型號3979是百達費力1989年為慶祝創立150週年首次搭載自動上鍊系統的三問作品，至2002年停產為止所發行的約100枚作品中僅12件鉑金版。而酒桶形的5013R除了三問還具備逆跳日期、閏年、月相顯示等複雜功能，也是世上僅有約101枚的珍稀表款之一。

而深受歡迎的世界時區功能，共有7枚腕表上拍，包括2017年在紐約展覽時推出的限量版5230G，以及2019年首度搭配掐絲琺瑯表盤的全世界時區腕表型號5231J-001。

可能獨一無二的百達翡麗型號 3448/14的18K白金自動萬年曆金屬鍊帶腕表，備月相顯示，由古柏林銷售，1975年製，估價約234萬港元起。圖／富藝斯提供
可能獨一無二的百達翡麗型號 3448/14的18K白金自動萬年曆金屬鍊帶腕表，備月相顯示，由古柏林銷售，1975年製，估價約234萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯春拍「名表薈萃─香港X」領拍雙美將來台預展，6月13日至14日在台北BELLAVITA B1寶麗廣塲藝文空間和6月16日在台中日月千禧酒店。圖／富藝斯提供
富藝斯春拍「名表薈萃─香港X」領拍雙美將來台預展，6月13日至14日在台北BELLAVITA B1寶麗廣塲藝文空間和6月16日在台中日月千禧酒店。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5013R的18K玫瑰金酒桶形自動三問萬年曆腕表，備逆跳日期、閏年、月相顯示，2000年製，估價約180萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5013R的18K玫瑰金酒桶形自動三問萬年曆腕表，備逆跳日期、閏年、月相顯示，2000年製，估價約180萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號3979鉑金自動三問琺瑯腕表，1996年製，估價約290萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號3979鉑金自動三問琺瑯腕表，1996年製，估價約290萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號2499/100的18K黃金萬年曆計時腕表，備月相顯示，1982年製，估價約350萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號2499/100的18K黃金萬年曆計時腕表，備月相顯示，1982年製，估價約350萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號 5231J-001的18K黃金自動世界時區腕表，掐絲琺瑯世界地圖表盤，約2019年製，估價約60萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號 5231J-001的18K黃金自動世界時區腕表，掐絲琺瑯世界地圖表盤，約2019年製，估價約60萬港元起。圖／富藝斯提供

腕表 香港 時區

延伸閱讀

海南建自貿港 港官員：有利香港及全球

中國發改委：海南自貿港不會對香港造成衝擊

民間推罷工罷課公投 港府：利用學生達到政治目的

小七國際交貨便 增香港及馬來西亞、馬祖離島也開通

相關新聞

超級老爸唐志中曬天倫樂陪女兒打籃球 手上戴50萬名表

自2011年結婚以來，唐志中現在是演藝圈出名的奶爸之一，經常在臉書和節目上分享居家天倫之樂，大曬夫妻與三個小孩蜜蜜、香香...

貓奴們注意！貓小姐Ms.Cat肥滋滋橘貓造型悠遊卡來囉

貓奴們請注意，超可愛的肥滋滋橘貓造型悠遊卡來囉！深受貓奴喜愛的貓系療癒圖文作家貓小姐Ms.Cat，再次與悠遊卡公司聯手合作，推出全新橘貓造型悠遊卡，就是要讓貓奴每天都帶貓出門。

懶人包／聯合數位文創2020下半年展演活動一次看

國內疫情趨緩，藝文產業紛紛復甦，聯合數位文創今年下半年也準備了許多精彩可期的展演活動，最快在六月中就可以與民眾見面，趕快來看看有哪些活動吧！

身份證有3送「北海道大干貝」！哞哞屋燒肉夏季加碼

位於西門町商圈的「哞哞屋」，近期新推出身份證優惠活動。只要身份證字號中有1個「3」，全桌可享飲品升級方案；若有2個「3」...

百達翡麗夢幻逸品大集結！富藝斯香港鐘表春拍超強陣容

今年表王百達翡麗（Patek Philippe）因疫情暫緩發表新品，或許是粉絲集中火力競標計經典佳作的好時機。國際拍賣行...

幫你拍證件美照 Bobbi Brown彩妝體驗活動7月開跑

數位身分證議題今年熱燒，正好最近也碰上畢業季，無論是升學、求職、考證照等都有許多使用到證件照的機會。Bobbi Brow...

只賣3天！真芳限量推出「松露和牛三明治」當早餐

因應防疫解禁，台北人氣早餐店「真芳」，聯名「Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館」，即日起限時推出「松露和牛三...

全台只有99支！GUCCI嶄新6色絨霧唇膏超限量登場

時尚品牌GUCCI的唇膏系列從去年推出後就一直是熱賣商品之一，各種質地和多色選搭配時尚精美包裝，是很多人送禮、自用的好選...

PS4手把悠遊卡熱賣 電商連不限量也「完售」

引爆搶購風潮的PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，日前開放預購迅速銷售一空之後...

奶黃色調的樸實氛圍 溫煦如陽加州烘焙坊

位於加州聖塔莫尼卡海濱區的BreadBlok，是一間專門販賣無麩質麵包的烘焙坊。創辦人Chloé Charlier 來自於法國普羅旺斯，其家族擁有一間農場，且從三代前就開始採取無麩質飲食，來到美國之後，他希望持續並推廣這種健康的飲食習慣，因此開設了兼具烘焙坊與咖啡廳性質的BreadBlok。

影／疫情不敢就醫忍2個月 男子終於到醫院治肩傷

52歲張姓男子今年二月初到日本滑雪跌倒，回國後因疫情不敢就醫，忍著左側肩膀疼痛，忍了兩個月再也無法忍受左手輕輕舉起就痛苦...

疫後療癒首選 隨茶王當山林隱客

隱身南投山林間的「宋居」，原為一代茶王為家族所打造的隱逸居所，現在對外開放成為頂級民宿。聯合報系有行旅企畫的「企業家山居...

熱門新聞

安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

一張圖看一周天氣！明鋒面近各地仍有雨 周二起放晴

影／今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

PS4手把悠遊卡熱賣 電商連不限量也「完售」

老被外國人嫌髒 全台將推「一縣市一環保夜市」洗汙名

水果店家為何喜歡把西瓜切一半賣？ 背後四大原因不簡單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。