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幫你拍證件美照 Bobbi Brown彩妝體驗活動7月開跑

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供

數位身分證議題今年熱燒，正好最近也碰上畢業季，無論是升學、求職、考證照等都有許多使用到證件照的機會。Bobbi Brown年度一對一彩妝全台巡迴活動，今年就以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝，讓活動的後續實用度更高，最適合精打細算的消費者。

預計在7月登場的Bobbi Brown的年度彩妝&造型諮詢活動，今年除了提供彩妝師現場為報名體驗的顧客打造精緻完美裸妝之外，更特別結合最專業的拍攝團隊協助提供時尚證件照，包含數位與沖洗服務，如果消費滿額還可再加碼拍攝3張風格形象美照，無論你是喜歡網美風格照或情侶寫真等都可以。活動需事先預約，預約方式請洽各百貨專櫃，各櫃點活動日期請查詢品牌官網或各專櫃。

活動相關優惠：

1.凡事前預約並繳交預約金$500 (可全額折抵商品)，活動當日即贈基礎保養旅行組(價值$423)+數位證件照(電子檔案+沖洗8張2吋照)

2.活動當日購物滿NT$3,800，即贈迷戀輕吻唇露正貨(指定色) (價值$1,000)+多用途數位形象照*3張(電子檔案3張)

3.活動當日購物滿NT$6,000，即贈海軍帆布子母包 (價值$2,500)

4.消費並打卡＋指定hashtags並追蹤@bobbibrowntaiwan IG帳號，即可獲得髮圈界的愛馬仕L. ERICKSON

消費滿額還可再加碼拍攝3張風格形象美照。圖／Bobbi Brown提供
消費滿額還可再加碼拍攝3張風格形象美照。圖／Bobbi Brown提供
活動當日購物滿3,800元，即贈迷戀輕吻唇露正貨(指定色) (價值$1,000)+多用途數位形象照*3張(電子檔案3張) 。圖／Bobbi Brown提供
活動當日購物滿3,800元，即贈迷戀輕吻唇露正貨(指定色) (價值$1,000)+多用途數位形象照*3張(電子檔案3張) 。圖／Bobbi Brown提供
消費並打卡＋指定hashtags並追蹤@bobbibrowntaiwan IG帳號，即可獲得髮圈界的愛馬仕L. ERICKSON。圖／Bobbi Brown提供
消費並打卡＋指定hashtags並追蹤@bobbibrowntaiwan IG帳號，即可獲得髮圈界的愛馬仕L. ERICKSON。圖／Bobbi Brown提供
消費滿額還可再加碼拍攝3張風格形象美照。圖／Bobbi Brown提供
消費滿額還可再加碼拍攝3張風格形象美照。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown年度一對一彩妝活動，今年以「你的型、我來照」證件照攝影為主題，結合妝容體驗+證件照拍攝。圖／Bobbi Brown提供

情侶 攝影

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