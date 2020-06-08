只賣3天！真芳限量推出「松露和牛三明治」當早餐

因應防疫解禁，台北人氣早餐店「真芳」，聯名「Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館」，即日起限時推出「松露和牛三明治」，以日本和牛漢堡排搭配黑松露奶油起司醬與佐料，帶來奢侈的早餐享受，限時供應3天。

創立於2015年的「真芳」，被網友譽為台北必吃的早餐店之一，店內供應有炭烤吐司、古早味蛋餅等招牌餐點。不同於傳統的台式早餐店，店內力行「從產地到餐桌」的概念，從雞蛋、生菜到肉品，都使用可溯源的食材，也曾與niko and...合作，推廣台式早餐的魅力。而Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館則是提供了多款高檔的精緻肉品，包括美、澳牛肉以及日本和牛。本次的聯名產品「松露和牛三明治」，使用日本黑毛和牛製成的4盎司漢堡排為主角，煎至7、8分熟時，再搭配煎雞蛋、切達起司，並以「黑松露奶油起司醬」加以點綴，可以吃得到和牛與松露的香氣，還有淡淡的炭香，每份150元。

松露和牛三明治採限時限量供應，自即日起至6月10日期間，於真芳的信義店、民生店、大安店供應，每日每店限量100份。