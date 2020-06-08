全台只有99支！GUCCI嶄新6色絨霧唇膏超限量登場
時尚品牌GUCCI的唇膏系列從去年推出後就一直是熱賣商品之一，各種質地和多色選搭配時尚精美包裝，是很多人送禮、自用的好選擇。
最近GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像，包含#111啡色艾略特、#210瑰麗凱依、#307甜橙露易絲、#308緋橘露西、#511熱情瑪奇、#711紫蘿珍妮，都是啓發自春季繁花盛開的景色而來。外觀延續之前採用的帶金屬色澤的金色管狀設計，在垂直管體的方向上均勻地蝕刻了細細的螺紋槽，精美又帶建築藝術感。
「唇膏，彷彿是一種古老的語言，具有強烈的象徵意義，而且充滿了一股原始的、讓人回味的魅力。無論塗抹或是卸下，那一抹色彩的魅力，永遠揮之不去。」Alessandro Michele表示。「傾色絨霧唇膏」以透明的凝膠質地柔軟蠟質做基底，飽滿和諧的顏料展現出濃烈、生動色調，霧面唇膏具有絲絨般的質感，呈現出的是服帖，豐盈、潤澤不乾燥的妝感，持久不易脫色。即日起在信義A4和101 GUCCI專賣店發售，6種顏色全台限量共99支。
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