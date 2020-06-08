全台只有99支！GUCCI嶄新6色絨霧唇膏超限量登場

位於加州聖塔莫尼卡海濱區的BreadBlok，是一間專門販賣無麩質麵包的烘焙坊。創辦人Chloé Charlier 來自於法國普羅旺斯，其家族擁有一間農場，且從三代前就開始採取無麩質飲食，來到美國之後，他希望持續並推廣這種健康的飲食習慣，因此開設了兼具烘焙坊與咖啡廳性質的BreadBlok。

2020-06-08 10:06