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全台只有99支！GUCCI嶄新6色絨霧唇膏超限量登場

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像。記者吳曉涵／攝影
GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像。記者吳曉涵／攝影

時尚品牌GUCCI的唇膏系列從去年推出後就一直是熱賣商品之一，各種質地和多色選搭配時尚精美包裝，是很多人送禮、自用的好選擇。

最近GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像，包含#111啡色艾略特、#210瑰麗凱依、#307甜橙露易絲、#308緋橘露西、#511熱情瑪奇、#711紫蘿珍妮，都是啓發自春季繁花盛開的景色而來。外觀延續之前採用的帶金屬色澤的金色管狀設計，在垂直管體的方向上均勻地蝕刻了細細的螺紋槽，精美又帶建築藝術感。

「唇膏，彷彿是一種古老的語言，具有強烈的象徵意義，而且充滿了一股原始的、讓人回味的魅力。無論塗抹或是卸下，那一抹色彩的魅力，永遠揮之不去。」Alessandro Michele表示。「傾色絨霧唇膏」以透明的凝膠質地柔軟蠟質做基底，飽滿和諧的顏料展現出濃烈、生動色調，霧面唇膏具有絲絨般的質感，呈現出的是服帖，豐盈、潤澤不乾燥的妝感，持久不易脫色。即日起在信義A4和101 GUCCI專賣店發售，6種顏色全台限量共99支。

傾色絨霧唇膏限量版#511熱情瑪奇，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#511熱情瑪奇，1,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像。記者吳曉涵／攝影
GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像。記者吳曉涵／攝影
傾色絨霧唇膏限量版#307甜橙露易絲，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#307甜橙露易絲，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#210瑰麗凱依_$1,300
傾色絨霧唇膏限量版#210瑰麗凱依_$1,300
「傾色絨霧唇膏」以透明的凝膠質地柔軟蠟質做基底，飽滿和諧的顏料展現出濃烈、生動的色調。記者吳曉涵／攝影
「傾色絨霧唇膏」以透明的凝膠質地柔軟蠟質做基底，飽滿和諧的顏料展現出濃烈、生動的色調。記者吳曉涵／攝影
GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像。記者吳曉涵／攝影
GUCCI為旗下霧面質地的「傾色絨霧唇膏」系列加入新的限量版6色選，靈感源自Alessandro Michele對春天妝容的想像。記者吳曉涵／攝影
傾色絨霧唇膏限量版#111啡色艾略特，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#111啡色艾略特，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#711紫蘿珍妮，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#711紫蘿珍妮，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#308緋橘露西，1,300元。圖／GUCCI提供
傾色絨霧唇膏限量版#308緋橘露西，1,300元。圖／GUCCI提供

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