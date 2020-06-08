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扁塌髮讓人好無力 三大人氣髮品出招對抗濕氣和暑氣

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
梅雨一波又一波，濕氣加上高溫暑氣除了讓人全身濕濕黏黏外，塌軟無型的秀髮更是讓人無力又煩惱。建議從日常清潔開始，改善夏季髮膚失衡危機，並選擇細軟髮專用，訴求洗後彈潤蓬鬆的洗護產品，拯救因濕氣而扁塌的秀髮。 圖／荷那法蕊提供
梅雨一波又一波，濕氣加上高溫暑氣除了讓人全身濕濕黏黏外，塌軟無型的秀髮更是讓人無力又煩惱。建議從日常清潔開始，改善夏季髮膚失衡危機，並選擇細軟髮專用，訴求洗後彈潤蓬鬆的洗護產品，拯救因濕氣而扁塌的秀髮。 圖／荷那法蕊提供

梅雨一波又一波，濕氣加上高溫暑氣除了讓人全身濕濕黏黏外，塌軟無型的秀髮更是讓人無力又煩惱。建議可選擇細軟髮專用，訴求洗後彈潤蓬鬆的洗護產品，拯救因濕氣而扁塌的秀髮。

日系人氣植物系洗沐品牌BOTANIST今夏引進基礎洗護系列的第6款產品「植物性彈潤蓬鬆洗護系列」，便以搶救扁塌髮為訴求，由糖基海藻糖、山梨糖醇、海藻糖等保濕成分配製的特殊配方，訴求可溫和潔淨並由內部修護秀髮呈現彈潤感，同時為秀髮上一層保護膜，彷彿為髮根注入空氣感的同時，也使秀髮潤澤滑順。

並搭配由乳酸桿菌、豆乳發酵液、谷氨酸、香橙果菁華等植物髮絲補修成分，填補髮絲內部的空洞，使恢復秀髮的彈潤張力，不怕濕氣。其中，洗髮精更搭配帶有華麗花香調的牡丹和橙花，潤髮乳則為清純可憐果香交錯花香的黑醋栗和洋甘菊。

Aesop亦有適用於潮濕、悶熱時節，散發清新氣息及蘊含植物精油的美髮選品-「增量豐盈洗髮露」，聚季銨鹽 67 配方為纖細髮絲增加豐盈感和層次感，薄荷葉、迷迭香葉等草本植物成分則有助保濕和增添光澤並為頭皮帶來清新氣息。

法國RF荷那法蕊則提醒，邁入初夏之際，溫度漸漸高升，加上紫外線刺激以及梅雨季節所帶來的潮濕、悶熱環境等因素多重襲擊之下，許多人容易在此季節轉換期間出現頭皮油水失調、髮絲變得更乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。

針對如何維持頭皮、頭髮健康，並改善季節轉換期間所引發的失衡現象，法國RF荷那法蕊推薦品牌人氣產品包括：「頭皮養護5號精油」、「Astera紫苑草頭皮舒緩精油」，以及維持髮膚平衡的「NATURIA蒔蘿均衡系列」，建議從日常清潔開始，改善夏季髮膚失衡危機。

植物性彈潤蓬鬆洗護系列。 圖／BOTANIST提供
植物性彈潤蓬鬆洗護系列。 圖／BOTANIST提供
增量豐盈洗髮露。 圖／Aesop提供
增量豐盈洗髮露。 圖／Aesop提供
ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油。 圖／荷那法蕊提供
ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油。 圖／荷那法蕊提供

濕氣 梅雨 法國

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