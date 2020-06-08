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影／疫情不敢就醫忍2個月 男子終於到醫院治肩傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
醫師說明傷者肩傷情形。圖／衛福部豐原醫院提供
醫師說明傷者肩傷情形。圖／衛福部豐原醫院提供

52歲張姓男子今年二月初到日本滑雪跌倒，回國後因疫情不敢就醫，忍著左側肩膀疼痛，忍了兩個月再也無法忍受左手輕輕舉起就痛苦難耐，最終到醫院就診，超音波顯示下滑囊積水僅約1cc左右，經過醫師專利認證擺位姿勢技術引流滑囊積水並抽吸，男子左肩疼痛腫脹立即改善，還順利引流出3cc積水。

衛福部豐原醫院復健科醫師余學致表示，通常超音波顯示滑囊厚度超過0.4公分以上才比較好抽吸，加上張男滑囊增生的厚度只有0.25公分不易透過標準檢查姿勢直接抽吸，去年11月自己申請台灣中華民國專利認證成功的「擺位姿勢技術引流, Su Ci method」，將原有增生0.25公分厚滑囊，成功集中姿位引流到0.8公分厚，並順利抽吸出3cc積液立即改善疼痛腫脹感。

豐原醫院復健科醫師余學致說，疼痛的手擺成手插口袋的姿勢，再將手臂向前內轉到胸前，成一個較不自然大拇指朝下的動作，滑囊積水自然會被集中到肱骨大結節附近的空間，就能順利將看似微量的積水，成功增加數倍集中引流效果再透過超音波導引抽吸而出。

張男滑雪跌倒撞到左側肩膀，致肌腱急性撕裂傷併發炎，出現滑囊積水現象造成疼痛腫脹、導致無法將手舉起，經過擺位姿勢技術引流並抽吸，左肩不再疼痛，也能再拿東西。

醫師說明傷者肩傷情形。圖／衛福部豐原醫院提供
醫師說明傷者肩傷情形。圖／衛福部豐原醫院提供

醫師 復健 專利

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