著迷盤中藝術 陳穎端出法式甜點學

在精緻雕琢的法式甜點前，人們讚歎著，以膜拜的姿態伸出手，輕拈起盤中的藝術。

陳穎就是在享受著甜點帶來的視覺與味覺盛宴之時，還以社會學研究的精神，探索法式甜點的前世今生、未來與譜系，新作「法式甜點學」就是她經歷人生徬徨風暴後，在甜點中汲取的心得。

28歲的轉折

陳穎以社會學研究的精神，探索法式甜點的前世今生。記者陳立凱／攝影

陳穎本不嗜甜，28歲去荷蘭唸書，開始學著下廚，煮著煮著煮出興趣來，甚至突然懷疑起自己的學術人生，「如果真要讀到博士班，人生就不能換了，以後就是要念paper、寫paper，我能為這世界加入的新發現很少。」但烹飪、甜點是直接與人溝通。

可是當初留學是為了拿社會學學位，陳穎突然給自己找到新世界入口，要不要踏進去？她很害怕。花兩年說服自己與家人，同時為甜點路走不下去時預留後路，找到B計畫，即先到法國學甜點，3年期限內回荷蘭走社會學或行銷研究本行。

陳穎背起行囊到法國，半年在學校、半年去實習。從在荷蘭自家小廚房的家家酒式做甜點，變成專業學校教出的真功夫。

不過，關於人生走向的風暴還未止息。陳穎學完一年後，還是迷惘、害怕，30歲了，法文和甜點技術都不夠好，留在法國繼續實習也不是她想要的人生，所以回到荷蘭。沒想到荷蘭的甜點水準和就業市場更不適合她。

「我真的不想再坐回電腦前做以前的工作了。」過了風暴般的四個月，陳穎這次破釜沈舟重新申請法國學生簽證，進語言學校並一邊到甜點店實習，只能往前衝。

被IG改變的軌道

L’Orangerie餐廳的2019夏季新甜點「Fraises tièdes et romarin」(微溫草莓與迷迭香)。從甜點的結構、擺盤方式等，都能看出經過縝密思考與設計。圖／大雁文化提供

這樣過了兩年，陳穎去了一家美式餅乾店工作，總算有了點個人時間，拍拍自己在巴黎的照片發布到Instagram上，沒想到獲IG官方推薦，粉絲數爆增至四萬多。一直對未來徬徨不安的陳穎終於篤定一點、自信一點了。

「後面的事情，都是從IG這個機會開始的，真的很神奇。」陳穎更因此有機會出書，寫她眼中的巴黎，又再因美食作家Liz的介紹，開始在線上雜誌寫法式甜點專欄，進而又出了法式甜點專書。

陳穎寫法式甜點，與眾不同，不是食譜、不是指南，而是教讀者「懂看、懂吃、懂做」法式甜點，到後來，她甚至連「懂做」這一塊都拿掉，「市面上的食譜已經很多了，我覺得我的競爭優勢不在這裡，但是知識型的書，只有我可以做。」

陳穎是理性評估後，決定換個角度愛甜點。她說，從實習的經驗中發現，屬於完美主義的自己，不易在專業甜點廚房裡生存，乾脆以做學術研究的精神，回答一些法式甜點的根本問題：元素是什麼？結構是什麼？怎麼去欣賞？什麼原因使其變成全世界甜點界的領頭羊？

「我是用另外一種方式去跟大眾接觸。」陳穎說，開點、教學、寫甜點都是推廣或親近法式甜點的方式，而她可以藉由書寫提升大眾對甜點的認識，使大眾在吃甜點時更有樂趣，把更多人變成法式甜點的消費者。

認識法式甜點

「百香果2.0」內餡是以百香果搭配薑製作。圖／大雁文化提供

讓陳穎一頭栽進去的甜點，歷史悠久，從美索不達米亞文明現跡，歐陸的甜點發展上溯自古希臘羅馬，但當時較偏向麵包，中世紀後，法國因王室跟宮廷需求，甜點變得更為精緻，可是到法國大革命後，王公貴族家的廚師、甜點師被解散出來，自行開業，巴黎的甜點文化大幅發展。自此，巴黎風的甜點，變成法式甜點的代表。

法國巴黎現存最老的甜點店Stohrer，則是在法國大革命前63年的1730年創立，「萊母巴巴babas」就是創始主廚的創作。

陳穎指出，法式甜點的分類大致包括塔類、泡芙類、千層、大蛋糕（以慕斯蛋糕為主），另外還有瑪德蓮和費南雪、可麗露這類烘焙點心，及巧克力、冰淇淋、糖果，還有維也納麵包之類的酥皮麵包。在巴黎，高級甜點店最多就賣到維也納麵包類，只有一般街坊麵包店才會兼賣甜點與各類麵包。

法式甜點給人精美印象，陳穎說，法國經過宮廷與達官貴人的高級文化加持，所以在甜點的裝飾性、表現手法上，的確較其他強調家庭烘焙的歐美其他國家更雕琢。

Gilles Marchal的檸檬塔，以烤乾的長條形蛋白霜作為裝飾。圖／大雁文化提供

陳穎也指出，台灣常見切片蛋糕以玻璃紙包起來，那是日式作法，法國即使是小甜點也一定以大蛋糕的方式去做，有同樣完整的立面與鏡面，獨立的作品，上面的裝飾也不會少，更少看到切開來展示結構。

法式甜點發展至今，甜點店會在經典上有不同詮釋，所以各家店都做聖多諾黑泡芙、檸檬塔，但每位主廚有自己的版本。在台流行一時的馬可龍本就是法國人的日常，同樣在台流行過的閃電泡芙，在巴黎依然是經典，只是不再是新潮的代表。

法式甜點的大師們

Cédric Grolet主廚台北快閃店活動側拍。圖／大雁文化提供

陳穎口中「創造世人對精品甜點定義」的Pierre Herme，絕對是畫時代的甜點大師，他在Laduree時不只創作出現今巴黎式馬卡龍，還與顧問團隊創作出馬卡龍的「故事」。

陳穎說，馬卡龍本是鄉土化的甜點，接近達克瓦茲，甚至不是台灣常見的日式達克瓦茲那麼規整，而是一個大圓餅，口味接近雞蛋糕，但經過Pierre，創造了全新的馬卡龍。同時，Pierre也創造了經典的風味組合，例如玫瑰荔枝覆盆子，就成為全球甜點店都追的風味。

對比之下，曾來台北快閃的Cedric Grolet就是新世代代表之一，技術好，味道也經過雕琢，但他的風味搭配很挑戰台灣人味蕾。陳穎舉例，Cedric常是水果搭配香料或香草，但草莓加上芝麻葉、百香果加薑，愛好者喜歡甜點因此不只是酸甜，味道更添深度不無聊，但有更多人卻是一聽就倒退三步。

2019年「全球最佳甜點主廚」Jessica Préalpato，在2020年1月舉辦的世界盃甜點大賽（Coupe du Monde de la Pâtisserie）歐洲區資格賽中擔任榮譽主席。圖／大雁文化提供

女主廚Jessica Prealpato出身Alain Ducasse餐飲體系，依循Alain致力發揚食物本味的原則，Jessica在Plaza餐廳做了很多「不是甜點的甜點」，甚至會強調食物的酸味跟苦味，將這些甜點通常會抽掉的元素呈現在盤中。同樣的，大膽作法，褒貶參半。

陳穎指出，Cedric和Jessica都在Alain體系做過，前者會以重新表現手法做甜點，後者會抽出部分食材呈現。舉例，Jessica會有果汁、果泥、整顆梨子或梨子切片，Cedric就是把這些統一組合起來，變成一個新的甜點。

另外，被暱稱為「狐狸哥」的Yann Couvreur，雖然自己一直強調「返璞歸真」，呈現甜點真實樣貌，不用任何複雜的裝飾、色素和香料，完全不用金箔、甚至不放店名的貼紙。但陳穎認為，他的作品並非不雕琢，甜點仍是非常漂亮。

鑽研法式甜點

巴黎三星餐廳Guy Savoy的餐後「前甜點」（巴黎蘑菇切丁、山羊乳雪酪、巴黎蘑菇薄片、餅乾薄片與酢漿草），是一款充份發揮了自然與大地風味的甜點。圖／大雁文化提供

身為法式甜點的專家，陳穎還有無盡的題目可以研究，因為法式甜點一再推陳出新，又有減糖、無麩質等新風潮，同時因近來在台時間多，她也想多接觸台灣的法式甜點主廚，探討台灣人對法式甜點的詮釋、如何說台灣味。

回想當年剛到巴黎，陳穎在春天百貨普希金咖啡館點的那份巧克力慕斯蛋糕「沙皇的玫瑰」，巧克力做成的細緻玫瑰花瓣帶來的震憾，她至今難忘。

從做法式甜點到介紹法式甜點，陳穎要繼續讓更多人能領會她當年被一盤法式甜點打動的那份幸福。