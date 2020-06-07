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王淨、曾之喬都在背 PRADA這咖復刻包又紅了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA Sidonie包把原本的小牛皮背帶蓋成結合金屬鍊帶的型式，包身的弧度也做了些許微調，在原本較為帥氣性格之中增添了優雅古典味。圖／摘自IG
PRADA Sidonie包把原本的小牛皮背帶蓋成結合金屬鍊帶的型式，包身的弧度也做了些許微調，在原本較為帥氣性格之中增添了優雅古典味。圖／摘自IG

各大品牌在每季都有主打的人氣包款，在近幾年復刻經典的熱潮下，PRADA今年可說是成功靠重塑「老包」打下一片天，繼去年底延續至今各大IG紅人都在曬的Hobo尼龍包之後，另一咖Sidonie包也成了許多時尚名人新寵，中西女星搶著背，儼然是正熱的話題包之一。

其實Sidonie包一開始是在2019年早春推出的，這款擁有流線型外觀的包，最早誕生於2000年春夏系列，當初就是透過包的外型來呈現女性身形的美麗曲線，而符合人體工學的廓形使用起來也更方便。2019年再度推出時，借鑒了Mario PRADA於1913年創立品牌時製作行李箱的傳統概念，增加了金屬飾牌及扣環，配上小牛皮背帶呈現出一種前衛俐落的風格。

今年Sidonie包把原本的小牛皮背帶蓋成結合金屬鍊帶的型式，包身的弧度也做了些許微調，在原本較為帥氣性格之中增添了優雅古典味，讓新生代女星王淨、曾之喬等人都愛不釋手，顏色上也將本來強調的撞色改成單色系，包含今年的年度色經典藍、熱情的火紅和柔美膚色等等可選擇。

Sidonie藍色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie藍色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
王淨背PRADA紅色新款Sidonie包。圖／摘自IG
王淨背PRADA紅色新款Sidonie包。圖／摘自IG
曾之喬曬出PRADA經典藍色的新款Sidonie包。圖／摘自IG
曾之喬曬出PRADA經典藍色的新款Sidonie包。圖／摘自IG
Sidonie紅色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie紅色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie白色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie白色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie粉膚色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie粉膚色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供

品牌 PRADA 曾之喬

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