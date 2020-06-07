直接拿現金！王品「滿1千送1千」 兌換無上限

隨著6月7日逐步解封，王品集團針對政府發放的「3倍券」推出同步加碼活動。只要消費滿1,000元，就送1,000元的「現金兌換券」；下次消費滿額時，就可以將現金兌換券，直接兌換成「現金」，藉此刺激消費，而且發送、兌換皆無上限，不須搭配3倍券也可使用。

此次王品所推出的活動，共區分為2階段。6月8日至7月14日期間，凡於王品集團旗下的20個品牌、總計260間門市（不含SOGO及環球百貨）消費，單筆金額達1,000元以上，就送2張「500元現金抵用券」，滿2,000元送4張，以此類推，發送無上限，並存入王品瘋美食APP會員帳號。

第二階段，自7月15日起至9月30日期間，消費者只要至各品牌門市消費滿1,500元，並出示1張「500元現金抵用券」，就可以直接獲得「500元現金」；消費3,000元就可使用2張，可獲得1,000元現金，以此類推，兌換金額無上限，不可抵當次消費。

儘管活動時間配合3倍券使用時間，但是王品本次優惠，不論是使用3倍券，或是現金、信用卡、電子支付皆可適用。外帶、外送禮券與零售商品不列入金額計算。