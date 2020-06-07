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水感BB棒、超保濕妝前精華 就是夏天無暇底妝好幫手

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
夏天化妝最在意的就是底妝的輕薄舒適度，但通常輕薄和遮瑕是無法同時兼顧的，這時候選對適合的打底產品就更重要。圖／露華濃、MANARA提供
夏天化妝最在意的就是底妝的輕薄舒適度，但通常輕薄和遮瑕是無法同時兼顧的，這時候選對適合的打底產品就更重要。圖／露華濃、MANARA提供

夏天化妝最在意的就是底妝的輕薄舒適度，但通常輕薄和遮瑕是無法同時兼顧的，這時候選對適合的打底產品就更重要，能夠免去後續上妝的許多步驟，以達到最薄透的妝容效果。

露華濃今年全新推出「煥顏妝前精華」，主打保養品＋彩妝品特質，可以打造看起來沒有妝感，卻又能夠明顯感受到肌膚健康狀態的效果。內含保濕成分，一抹呈現出不帶顏色的一層透明無色底妝，正好就是從《梨泰院Class》到《夫妻的世界》裡韓劇女星偏好的、自帶柔焦光暈的「寶寶膚質」，也因為保濕度夠，讓後續的底妝薄薄一層就能有勻潤妝效的細緻感，肌膚也更吃妝。特別針對不同膚況，推出「001-暗沉掰」與「002-細紋掰」兩種選擇。

毛孔專門品牌MANARA曼娜麗優化BB霜的特性與粉底棒的便利度，把兩者優點結合推出的「奇肌無瑕水感BB棒」也終於在台灣官方網站限量開賣，成分含高達 94%的美容精華液，質地綿密柔滑如冰淇淋，可自然融化於肌膚上。延展性極佳，不黏膩之外疊擦也不會有厚重感。主打自然水光感的底妝，達到柔焦毛孔、修飾斑點、防曬等6種訴求，還輕透不卡粉，超便利單手旋轉設計，讓上妝、補妝都變得更輕鬆。

奇肌無瑕水感BB棒，有標準色與明亮色可選擇。1,250元。圖／MANARA提供
奇肌無瑕水感BB棒，有標準色與明亮色可選擇。1,250元。圖／MANARA提供

煥顏妝前精華主打保養品＋彩妝品特質，可以打造看起來沒有妝感，卻又能夠明顯感受到肌膚健康狀態的效果。圖／露華濃提供
煥顏妝前精華主打保養品＋彩妝品特質，可以打造看起來沒有妝感，卻又能夠明顯感受到肌膚健康狀態的效果。圖／露華濃提供

煥顏妝前精華001暗沉掰，480元。圖／露華濃提供
煥顏妝前精華001暗沉掰，480元。圖／露華濃提供

奇肌無瑕水感BB棒。圖／MANARA提供
奇肌無瑕水感BB棒。圖／MANARA提供

奇肌無瑕水感BB棒，有標準色與明亮色可選擇。1,250元。圖／MANARA提供
奇肌無瑕水感BB棒，有標準色與明亮色可選擇。1,250元。圖／MANARA提供

煥顏妝前精華002細紋掰，480元。圖／露華濃提供
煥顏妝前精華002細紋掰，480元。圖／露華濃提供

煥顏妝前精華001暗沉掰，480元。圖／露華濃提供
煥顏妝前精華001暗沉掰，480元。圖／露華濃提供

煥顏妝前精華002細紋掰，480元。圖／露華濃提供
煥顏妝前精華002細紋掰，480元。圖／露華濃提供

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