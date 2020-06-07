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迪奧彩妝大使賈靜雯親自示範 影后都這樣遮瑕、修容

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
超完美持久遮瑕乳#1N，1,500元。圖／迪奧提供
超完美持久遮瑕乳#1N，1,500元。圖／迪奧提供

如果談到台灣IG人氣最旺的女星，賈靜雯一定是其中之一，大家不只欣賞她在戲劇上的精彩演出，也對她三個可愛的女兒、體貼的老公和各種穿搭等等充滿好奇心。

身為台灣首位迪奧彩妝大使，賈靜雯除了在頒獎典禮等活動紅毯中秀出妝容魅力之外，日前也公布自己上妝的技巧，尤其是今年熱騰騰剛新推出的迪奧「超完美持久遮瑕乳」，她的遮瑕、打亮修容的方式也很值得大家參考喔！

在用完迪奧「超完美持久粉底液」之後，賈靜雯會用「超完美持久遮瑕乳」為整體妝容加分，我採用迪奧彩妝師推薦的「倒三角亮眼法」，選擇#00搭配#1N兩個色號的遮瑕乳在眼下輕點三點，之後在眼頭、眼尾使用與粉底相同的1N色，至於笑肌上緣則點上#00的亮白色，均勻拍開後眼下呈現澎潤明亮感，潤澤質地即使用在眼下肌膚也能超服貼不卡紋。最後還可用#00打亮鼻頭、山根，打造更立體的妝感。

台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久遮瑕乳遮瑕、打亮修容。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久遮瑕乳遮瑕、打亮修容。圖／迪奧提供
迪奧今年嶄新推出的超完美持久遮瑕乳，共推出10款色選。圖／迪奧提供
迪奧今年嶄新推出的超完美持久遮瑕乳，共推出10款色選。圖／迪奧提供
超完美持久遮瑕乳#00，1,500元。圖／迪奧提供
超完美持久遮瑕乳#00，1,500元。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久柔光粉底液打造超完美奶油光潤肌。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久柔光粉底液打造超完美奶油光潤肌。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久遮瑕乳遮瑕、打亮修容。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久遮瑕乳遮瑕、打亮修容。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久柔霧粉底液打造超完美柔霧底妝。圖／迪奧提供
台灣迪奧彩妝大使賈靜雯使用超完美持久柔霧粉底液打造超完美柔霧底妝。圖／迪奧提供

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