迪奧彩妝大使賈靜雯親自示範 影后都這樣遮瑕、修容

如果談到台灣IG人氣最旺的女星，賈靜雯一定是其中之一，大家不只欣賞她在戲劇上的精彩演出，也對她三個可愛的女兒、體貼的老公和各種穿搭等等充滿好奇心。

身為台灣首位迪奧彩妝大使，賈靜雯除了在頒獎典禮等活動紅毯中秀出妝容魅力之外，日前也公布自己上妝的技巧，尤其是今年熱騰騰剛新推出的迪奧「超完美持久遮瑕乳」，她的遮瑕、打亮修容的方式也很值得大家參考喔！