迪奧彩妝大使賈靜雯親自示範 影后都這樣遮瑕、修容
如果談到台灣IG人氣最旺的女星，賈靜雯一定是其中之一，大家不只欣賞她在戲劇上的精彩演出，也對她三個可愛的女兒、體貼的老公和各種穿搭等等充滿好奇心。
身為台灣首位迪奧彩妝大使，賈靜雯除了在頒獎典禮等活動紅毯中秀出妝容魅力之外，日前也公布自己上妝的技巧，尤其是今年熱騰騰剛新推出的迪奧「超完美持久遮瑕乳」，她的遮瑕、打亮修容的方式也很值得大家參考喔！
在用完迪奧「超完美持久粉底液」之後，賈靜雯會用「超完美持久遮瑕乳」為整體妝容加分，我採用迪奧彩妝師推薦的「倒三角亮眼法」，選擇#00搭配#1N兩個色號的遮瑕乳在眼下輕點三點，之後在眼頭、眼尾使用與粉底相同的1N色，至於笑肌上緣則點上#00的亮白色，均勻拍開後眼下呈現澎潤明亮感，潤澤質地即使用在眼下肌膚也能超服貼不卡紋。最後還可用#00打亮鼻頭、山根，打造更立體的妝感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言