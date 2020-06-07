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招牌菜現省229、滿千送千！「涓豆腐」進駐信義時代

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
價值328元的石燒梅花豬拌飯，加購優惠價99元。圖／涓豆腐提供
價值328元的石燒梅花豬拌飯，加購優惠價99元。圖／涓豆腐提供

豆府集團旗下的連鎖韓式料理餐廳「涓豆腐」，已於6月6日起正式插旗台北時代百貨，為全台第20間門市。為慶祝新店開幕，包括綜合海鮮煎餅、醬燒青蔥豬梅花等指定價格的餐點，均可享99元加購價，現省229元。另外消費滿1000元，即贈送價值1000元的料理兌換券，可兌換多款經典料理。

主打多款韓式料理的涓豆腐，提供有嫩豆腐煲、韓式石鍋飯，還有韓式BBQ牛小排、海鮮辣炒年糕等不同餐點，所有小菜也都提供「無限續盤」的服務，目前包括台北、桃園、台中、台南、高雄等地都有分店。而新開幕的信義時代店，則為該品牌在台的第20間門市。

即日起至6月8日期間，凡消費3人以上的任一組合餐，即可用99元加購價值328元的料理一份，包括有綜合海鮮煎餅、醬燒青蔥豬梅花、石燒梅花豬拌飯或者是田園醬燒飛虎魚等菜色可供加購。另外自6月9日起至6月30日期間，至門市消費滿1,000元，即贈送1,000元的料理兌換券一份，內含有韓式炸雞、海鮮辣炒年糕、韓式起司烘蛋捲等餐點可供選擇。

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