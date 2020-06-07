迪士尼夢幻聯名超療癒 OSIM暖摩枕米奇限定款限量開賣

後疫情時期，療癒商機悄悄崛起，經典迪士尼角色米奇帶來的歡樂能量更是具有感染力。OSIM宣布首度與迪士尼聯名合作，將熱門商品暖摩枕搭配「卡通界巨星」米奇推出OSIM暖摩枕米奇限定款，讓可愛的米奇化身巧手按摩師，以俏皮可愛的姿態現身在4款別具特色的吸睛設計上，超萌外表結合紓壓功能，肯定喚起米奇控的收藏欲望。

OSIM暖摩枕米奇限定款體積小巧便攜，不只有可愛外型，更有如按摩師雙手一般，提供強勁揉捏按摩，精準按壓酸痛點，帶走深層疲勞。更結合溫熱功能，按摩同時促進血液循環，可用於肩頸、腰背、大小腿等，也可輕鬆攜帶至不同空間使用，不論是3C低頭族、久坐、久站上班族，都能有效紓緩因壓力而導致的肌肉緊繃，讓按摩效果更加乘。