快訊

整理包／防疫解禁 這些解封項目一次查清楚

賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迪士尼夢幻聯名超療癒 OSIM暖摩枕米奇限定款限量開賣

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
OSIM暖摩枕米奇限定款提供強勁揉捏按摩，如按摩師雙手一般，精準按壓酸痛點。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕米奇限定款提供強勁揉捏按摩，如按摩師雙手一般，精準按壓酸痛點。圖／OSIM提供

後疫情時期，療癒商機悄悄崛起，經典迪士尼角色米奇帶來的歡樂能量更是具有感染力。OSIM宣布首度與迪士尼聯名合作，將熱門商品暖摩枕搭配「卡通界巨星」米奇推出OSIM暖摩枕米奇限定款，讓可愛的米奇化身巧手按摩師，以俏皮可愛的姿態現身在4款別具特色的吸睛設計上，超萌外表結合紓壓功能，肯定喚起米奇控的收藏欲望。

OSIM暖摩枕米奇限定款體積小巧便攜，不只有可愛外型，更有如按摩師雙手一般，提供強勁揉捏按摩，精準按壓酸痛點，帶走深層疲勞。更結合溫熱功能，按摩同時促進血液循環，可用於肩頸、腰背、大小腿等，也可輕鬆攜帶至不同空間使用，不論是3C低頭族、久坐、久站上班族，都能有效紓緩因壓力而導致的肌肉緊繃，讓按摩效果更加乘。

OSIM暖摩枕米奇限定款即日起於OSIM實體專櫃、OSIM官網及MOMO購物網開賣，更限時打造夢幻米奇快閃店，於6月9日至6月30日於新光三越台北信義新天地A8館1F、6月22日至7月2日於台北板橋大遠百1F、6月18日至7月5日高雄統一夢時代1F推出，邀民眾一同體驗療癒魅力。此外，即日起至7月10日止於OSIM專櫃、快閃店「尋找米奇」，並於現場與任一個米奇合照打卡上傳至Facebook或Instagram，還可獲得米奇精美好禮。OSIM暖摩枕米奇限定款，限量優惠價2,980元（原價3,680元），每款式全台限量700台，售完為止。

OSIM暖摩枕米奇限定款體積小巧便攜，可輕鬆移動到不同空間使用。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕米奇限定款體積小巧便攜，可輕鬆移動到不同空間使用。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕米奇限定款，限量優惠價2,980元，每款式全台限量700台，售完為止。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕米奇限定款，限量優惠價2,980元，每款式全台限量700台，售完為止。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕米奇限定款，限量優惠價2,980元，每款式全台限量700台，售完為止。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕米奇限定款，限量優惠價2,980元，每款式全台限量700台，售完為止。圖／OSIM提供

按摩 快閃

延伸閱讀

韓職／玩偶觀眾暴增！日網友諷：用皮卡丘很不OK喔

日本迪士尼「休園3個月」模樣曝光 網嚇：在演陰屍路？

小小兵、哆啦A夢自動給皂機、米奇造型…「超萌洗手液」讓大人小孩愛上洗手

黑色米奇也太帥！Danielle Nicole限定版造型包超熱賣

相關新聞

不能在「疫」起？LVMH與Tiffany 4900億精品婚驚傳生變

去年11月底，精品龍頭集團LVMH風光宣布將以162億美元（約台幣4950億元）大手筆收購美國珠寶鐘表品牌Tiffany...

口罩一戴 臉妝花費省了、眼妝買氣增1成

疫情讓口罩戴緊緊，即便疫情趨緩，仍有不少人為求保險繼續戴。不少女性擔心戴口罩悶，或因口罩遮臉不化妝，意外衝擊彩妝銷售，口...

迪士尼夢幻聯名超療癒 OSIM暖摩枕米奇限定款限量開賣

後疫情時期，療癒商機悄悄崛起，經典迪士尼角色米奇帶來的歡樂能量更是具有感染力。OSIM宣布首度與迪士尼聯名合作，將熱門商...

真無線耳機推夏季搶眼新色 馬卡龍綠、冰川藍太美必收

還在用有線耳機、戴著口罩想要聽音樂總是被耳機線弄得很煩躁嗎？趕快換上真無線耳機享受不受限的暢快感受，迎接夏季還有符合季節...

BVLGARI BVLGARI城市系列腕表 神遊絕美藝術版9大城市

防疫期間無法出國，不如跟著寶格麗經典的BVLGARI BVLGARI城市系列暢遊世界。全新城市系列2020年特別版腕表，...

時髦配件！超大木質猴子、鱷魚耳環巨可愛 鸚鵡站在眼鏡上搞浮誇

從動物的形貌中擷取靈感，STELLA McCARTNEY 2020秋冬的配件讓人眼睛一亮，在可愛之餘，還有民族工藝的手做...

防疫解封新生活 信義商圈百貨美食新鮮貨報到

國內疫情穩定外出人潮復甦，現在正值百貨年中慶，為衝刺上半年因疫情受創的業績，今年不僅加碼優惠，最有集客號召力的美食新餐廳...

網購「618年中慶」狂降3折起！買3C家電、日用品趁現在

網購年中慶大檔折扣狂殺，購買高單價的3C家電及日常消耗量大的民生必需品最划算。Yahoo奇摩購物中心今年上半年最受歡迎品...

朴敘俊、吳亦凡撞衫GIVENCHY西裝 陳立農首穿LV²好帥

朴敘俊登上「The New York Times Style Magazine：Singapore」6月號封面，以各品牌...

7-11推水煮蔬菜餐 全家便利商店推自有品牌鮮乳及堅果隨手包

如果經常在超商解決三餐或是購買零食、飲品，可以試試更健康無負擔的吃法。7－ELEVEN精選推出熱量低於500大卡的鮮食主...

花枝小卷簡易食譜在這 在家就可做出夜市美味小吃

每年6到8月是小卷、花枝、透抽產季，都屬於頭足類海鮮，外型雖有相似處不易分辨，民眾挑選時可透過外觀特徵分辨，新北市漁業管...

機能擺一邊帥氣優先！The North Face把汽車安全氣囊化作最潮背心？

車用安全氣囊也成為穿著搭配的背心？在過去The North Face曾打造過具備ABS安全氣囊，又兼具保暖、防水的機能性...

熱門新聞

成人、兒童款都有！家樂福5000盒「醫療口罩」6/7分配到全台量販店開賣

注意雷擊強陣風 全台13縣市大雨特報

最強小三韓素希弱掉 百想撞衫Angelababy兩年前舊衣

蘇花改南迴改最快端午節前提速至70公里 大重機通行等6月底

「買一送一」慶解封！丹堤、伯朗咖啡、星巴克都來快閃

殺破狼周運勢／白羊秘密戀情曝光 處女職場氣氛不佳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。