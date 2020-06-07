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迪士尼夢幻聯名超療癒 OSIM暖摩枕米奇限定款限量開賣
後疫情時期，療癒商機悄悄崛起，經典迪士尼角色米奇帶來的歡樂能量更是具有感染力。OSIM宣布首度與迪士尼聯名合作，將熱門商品暖摩枕搭配「卡通界巨星」米奇推出OSIM暖摩枕米奇限定款，讓可愛的米奇化身巧手按摩師，以俏皮可愛的姿態現身在4款別具特色的吸睛設計上，超萌外表結合紓壓功能，肯定喚起米奇控的收藏欲望。
OSIM暖摩枕米奇限定款體積小巧便攜，不只有可愛外型，更有如按摩師雙手一般，提供強勁揉捏按摩，精準按壓酸痛點，帶走深層疲勞。更結合溫熱功能，按摩同時促進血液循環，可用於肩頸、腰背、大小腿等，也可輕鬆攜帶至不同空間使用，不論是3C低頭族、久坐、久站上班族，都能有效紓緩因壓力而導致的肌肉緊繃，讓按摩效果更加乘。
OSIM暖摩枕米奇限定款即日起於OSIM實體專櫃、OSIM官網及MOMO購物網開賣，更限時打造夢幻米奇快閃店，於6月9日至6月30日於新光三越台北信義新天地A8館1F、6月22日至7月2日於台北板橋大遠百1F、6月18日至7月5日高雄統一夢時代1F推出，邀民眾一同體驗療癒魅力。此外，即日起至7月10日止於OSIM專櫃、快閃店「尋找米奇」，並於現場與任一個米奇合照打卡上傳至Facebook或Instagram，還可獲得米奇精美好禮。OSIM暖摩枕米奇限定款，限量優惠價2,980元（原價3,680元），每款式全台限量700台，售完為止。
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