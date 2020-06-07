真無線耳機推夏季搶眼新色 馬卡龍綠、冰川藍太美必收
還在用有線耳機、戴著口罩想要聽音樂總是被耳機線弄得很煩躁嗎？趕快換上真無線耳機享受不受限的暢快感受，迎接夏季還有符合季節感的搶眼新色推出，讓耳機成為最具實用功能的時尚穿搭配件。
音響品牌Sennheiser推出第二代MOMENTUM True Wireless 2真無線耳機，除了改良的人體工學設計，比上一代更小2mm，可與耳朵完美貼合之外，更配備了主動降噪技術以及被動隔噪技術，可充分隔絕外界干擾，搭配Transparent Hearing外部感知功能，一按即可收聽環境音，不需摘下耳機就可輕鬆與外界溝通。透過觸控手勢，還可自訂聲音控制、來電或啟動Google Assistant和Apple Siri等語音助理，也可透過Sennheiser的Smart Control應用程式，依照個人喜好自訂音響效果。
而今年初首度亮相的Jabra Elite Active 75t真無線防水耳機，在充滿各種戶外活動的夏天來臨前也提供了更多色彩選擇，包括活力十足的馬卡龍綠、溫柔的煙燻玫瑰，還有原本的時尚海軍藍色。擁有IP57防水等級，搭配充電盒續航力最高可達28小時，耳機外層添加貼合塗層，提供配戴時不易脫落並優質的隔音效果，亦可透過HearThrough模式，聆聽外界環境音。6月起更新增Jabra MyControls自訂符合個人使用習慣的耳機按鍵設定，以及Jabra MySound自訂個人化音效功能，透過自動聽力測試，客製個人化最佳聆聽設定。
Beats by Dr. Dre（Beats）去年在台推出真無線藍牙運動耳機Powerbeats Pro，一上市即受到運動愛好者支持，今年夏季再推活力黃、雲彩粉、熔岩紅及冰川藍共4款全新鮮豔配色。擁有IPX4等級抗汗抗水設計，並採用Fast Fuel快充技術，充電5分鐘即可持續播放1.5小時。強勁均衡的音效及穩固貼合的可調式耳掛設計，搭載Apple H1晶片，可快速支援與iOS裝置配對，並能在iCloud不同設備上自由切換，左右耳機皆可完整控制音量和歌曲，提供喜愛搶眼風格的運動愛好者輕鬆感受絕佳音質的聆聽體驗。
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