慶祝疫情解封 台中大買家、阿秋推促銷活動

慶祝疫情解封，台中市量販業者和餐廳也推出促銷活動。大買家量販店今起至10日推出慶祝解封的消費滿3000元送500元、滿5000元送1000元的滿額送活動； 阿秋大肥鵝至25日也推出感恩回饋三重送，第一重只要消費滿3000元即可加購「鵝油金蔥粽禮盒」優惠300元一組，消費滿6000元可加購2組。

大買家指出，慶祝解封滿額送活動有兩項，消費者請擇一兌換。第一種是單筆消費滿3000元送500元，其中贈送之500元內容為200元滿額折價券1張、300元現金抵用券1張。第二種是單筆消費滿5000元送1000元；贈送之1000元為200元滿額折價券2張、300元現金抵用券2張。

阿秋大肥鵝餐廳指出，因喜逢15周年慶，因此舉辦感恩回饋三重送活動，第一重是來店消費滿3000元即可加購鵝油金蔥粽禮盒優惠300元一組，消費滿6000元可加購2組，以此類推。