慶祝疫情解封 台中大買家、阿秋推促銷活動
慶祝疫情解封，台中市量販業者和餐廳也推出促銷活動。大買家量販店今起至10日推出慶祝解封的消費滿3000元送500元、滿5000元送1000元的滿額送活動； 阿秋大肥鵝至25日也推出感恩回饋三重送，第一重只要消費滿3000元即可加購「鵝油金蔥粽禮盒」優惠300元一組，消費滿6000元可加購2組。
大買家指出，慶祝解封滿額送活動有兩項，消費者請擇一兌換。第一種是單筆消費滿3000元送500元，其中贈送之500元內容為200元滿額折價券1張、300元現金抵用券1張。第二種是單筆消費滿5000元送1000元；贈送之1000元為200元滿額折價券2張、300元現金抵用券2張。
阿秋大肥鵝餐廳指出，因喜逢15周年慶，因此舉辦感恩回饋三重送活動，第一重是來店消費滿3000元即可加購鵝油金蔥粽禮盒優惠300元一組，消費滿6000元可加購2組，以此類推。
第二重是6月份壽星來店消費出示證明，即送「百二歲冰淇淋」同桌共享。第三重是來店消費訂合菜就送現金1000元抵用券、單點小吃就送現金500元抵用券；現金抵用券限「阿秋大肥鵝餐廳健康店」新店使用喔。健康店7月7日試營運，地址在台中市南區忠明南路1118-6號，預約電話：（04）22610999。
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