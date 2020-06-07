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BVLGARI BVLGARI城市系列腕表 神遊絕美藝術版9大城市
防疫期間無法出國，不如跟著寶格麗經典的BVLGARI BVLGARI城市系列暢遊世界。全新城市系列2020年特別版腕表，以九座與寶格麗有深厚淵源的城市為靈感 – 羅馬、東京、杜拜、巴黎、倫敦、伊比薩、米蘭、墨西哥城和紐約 – 並特別邀請九位才華洋溢的新秀藝術家，分別以十二幅插畫創作詮釋出他們對這座城市的見解。
BVLGARI BVLGARI 系列城市腕表採41毫米精鋼表殼，以DLC類鑽碳高耐磨鍍膜處理為時尚的黑色，表圈上鐫刻 BVLGARI品牌 logo與各自不同的城市名。腕表搭載寶格麗自製 BVL 191自動上鍊機芯，備有可以自由替換的棕色小牛皮和黑色橡膠兩種表帶。每只腕表均隨附黑色小牛皮收納袋。腕表並非限量，也不限定於該城市販售；台灣地區販售的款式為品牌發源地「羅馬」的表款，定價13萬3,600元。
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