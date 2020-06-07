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BVLGARI BVLGARI城市系列腕表 神遊絕美藝術版9大城市

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（由左至右）寶格麗BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表紐約、米蘭、羅馬。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表紐約、米蘭、羅馬。圖／寶格麗提供

防疫期間無法出國，不如跟著寶格麗經典的BVLGARI BVLGARI城市系列暢遊世界。全新城市系列2020年特別版腕表，以九座與寶格麗有深厚淵源的城市為靈感 – 羅馬、東京、杜拜、巴黎、倫敦、伊比薩、米蘭、墨西哥城和紐約 – 並特別邀請九位才華洋溢的新秀藝術家，分別以十二幅插畫創作詮釋出他們對這座城市的見解。

BVLGARI BVLGARI 系列城市腕表採41毫米精鋼表殼，以DLC類鑽碳高耐磨鍍膜處理為時尚的黑色，表圈上鐫刻 BVLGARI品牌 logo與各自不同的城市名。腕表搭載寶格麗自製 BVL 191自動上鍊機芯，備有可以自由替換的棕色小牛皮和黑色橡膠兩種表帶。每只腕表均隨附黑色小牛皮收納袋。腕表並非限量，也不限定於該城市販售；台灣地區販售的款式為品牌發源地「羅馬」的表款，定價13萬3,600元。

寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI IBIZA腕表，腕表黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI IBIZA腕表，腕表黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI LONDON腕表棕色小牛皮表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI LONDON腕表棕色小牛皮表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
台灣區引寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI ROMA腕表腕表搭配黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
台灣區引寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI ROMA腕表腕表搭配黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
義大利時尚男模Carlo Sestini配戴BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表。圖／寶格麗提供
義大利時尚男模Carlo Sestini配戴BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI NEW YORK腕表黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI NEW YORK腕表黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
東京代表藝術家PHILIPPE CONSTANTINESCO為BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表繪製作品。圖／寶格麗提供
東京代表藝術家PHILIPPE CONSTANTINESCO為BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表繪製作品。圖／寶格麗提供
義大利男演員Alessio Lapice配戴BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表。圖／寶格麗提供
義大利男演員Alessio Lapice配戴BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表。圖／寶格麗提供
巴黎代表藝術家JEAN AUBERTIN為BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕錶繪製作品集封面。圖／寶格麗提供
巴黎代表藝術家JEAN AUBERTIN為BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕錶繪製作品集封面。圖／寶格麗提供
台灣區引進寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI ROMA腕腕表棕色小牛皮表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
台灣區引進寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI ROMA腕腕表棕色小牛皮表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI 城市特別版BVLGARI MEXICO腕表黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗BVLGARI BVLGARI 城市特別版BVLGARI MEXICO腕表黑色橡膠表帶，13萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使Jon Kortajarena帥氣演繹BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使Jon Kortajarena帥氣演繹BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表。圖／寶格麗提供
紐約代表藝術家NATACHA PASCHAL為BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表繪製作品。圖／寶格麗提供
紐約代表藝術家NATACHA PASCHAL為BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕表繪製作品。圖／寶格麗提供

腕表 品牌 羅馬

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