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不能在「疫」起？LVMH與Tiffany 4900億精品婚驚傳生變

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
LVMH原訂將併購以藍色珠寶盒聞名的美國品牌Tiffany，驚傳有變。圖／TIFFANY & CO.提供
LVMH原訂將併購以藍色珠寶盒聞名的美國品牌Tiffany，驚傳有變。圖／TIFFANY & CO.提供

去年11月底，精品龍頭集團LVMH風光宣布將以162億美元（約台幣4950億元）大手筆收購美國珠寶鐘表品牌Tiffany & Co.，並預計在2020年中完成這筆交易。近日驚傳該筆交易有可能因疫情生變：LVMH在上週忽然宣布將不會在公開市場上購入Tiffany股份；據外媒分析，這意味著LVMH應該會與Tiffany重新談判，希望能協調出更優惠的收購價格。

去年LVMH集團CEO Bernard Arnault原訂以每股135美金的價格買下這百年歷史的美國精品品牌，但今年新冠肺炎疫情在歐美蔓延，各地專門店紛紛休市造成精品業重大損失，英媒BBC報導因Tiffany的股價已經下跌至約114美元，有消息傳出LVMH集團股東認為有「買貴」之嫌不願意原價完成交易。目前為止雙方都不願對此傳聞表示任意見。LVMH此舉讓預計本週發表的Tiffany第一季財報，成為各界關注焦點。

Tiffany 疫情 品牌

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