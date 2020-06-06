時髦配件！超大木質猴子、鱷魚耳環巨可愛 鸚鵡站在眼鏡上搞浮誇

從動物的形貌中擷取靈感，STELLA McCARTNEY 2020秋冬的配件讓人眼睛一亮，在可愛之餘，還有民族工藝的手做溫度，舒心療癒；而向來很擅長運用野性動物造型的DOLCE & GABBANA，有鑲嵌鸚鵡的造型太陽眼鏡，趣味橫生。

秋冬季STELLA McCARTNEY是顛覆守舊概念的自信女性，大膽突破常規，也加入豐富的幻想主義色彩，師法二十世紀初俄羅斯裔留法裝飾藝術畫家艾特（Erté）的作品，創造立體雕塑感廓形、極簡主義裝飾的對比之美，服裝的金屬串珠細節則呼應了飾品的樸拙風味。可以從模特兒的造型看到金、銀色系的動物造型配飾，猴子、鱷魚、馬等動物造型的耳環既古怪又有趣，來自古代象形文字、中世紀藝術品的靈感，項鍊也運用如同壁畫的幾何圖形和動物作為設計，既當代又有手作溫度，相當別緻。