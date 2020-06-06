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時髦配件！超大木質猴子、鱷魚耳環巨可愛 鸚鵡站在眼鏡上搞浮誇

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
STELLA McCARTNEY和DOLCE & GABBANA都推出以動物為主的配件。圖／STELLA McCARTNEY提供及取自D&G官網
STELLA McCARTNEY和DOLCE & GABBANA都推出以動物為主的配件。圖／STELLA McCARTNEY提供及取自D&G官網

從動物的形貌中擷取靈感，STELLA McCARTNEY 2020秋冬的配件讓人眼睛一亮，在可愛之餘，還有民族工藝的手做溫度，舒心療癒；而向來很擅長運用野性動物造型的DOLCE & GABBANA，有鑲嵌鸚鵡的造型太陽眼鏡，趣味橫生。

秋冬季STELLA McCARTNEY是顛覆守舊概念的自信女性，大膽突破常規，也加入豐富的幻想主義色彩，師法二十世紀初俄羅斯裔留法裝飾藝術畫家艾特（Erté）的作品，創造立體雕塑感廓形、極簡主義裝飾的對比之美，服裝的金屬串珠細節則呼應了飾品的樸拙風味。可以從模特兒的造型看到金、銀色系的動物造型配飾，猴子、鱷魚、馬等動物造型的耳環既古怪又有趣，來自古代象形文字、中世紀藝術品的靈感，項鍊也運用如同壁畫的幾何圖形和動物作為設計，既當代又有手作溫度，相當別緻。

向來擅長搞怪的DOLCE & GABBANA每一季都有熱帶動物來串場，這次是鸚鵡裝飾與品牌logo字木質珠飾耳環，以摩登的木質手工和鸚鵡雕刻製成，此外，鸚鵡立體造型的太陽眼鏡則令人莞爾，可以推薦蔡康永購入，手繪藍色鸚鵡搭襯金色鏡框，有品牌的浮誇本質。而向來以小熊做為經典吊飾的BURBERRY，這一季讓泰迪熊穿上了時髦的彩虹條紋、象徵溫暖無條件的愛，也是流行取向的小玩藝。

STELLA McCARTNEY 2020秋冬的猴子耳環別出心裁。圖／STELLA McCARTNEY
STELLA McCARTNEY 2020秋冬的猴子耳環別出心裁。圖／STELLA McCARTNEY
STELLA McCARTNEY的項鍊有著動物與幾何造型的手工質樸。圖／STELLA McCARTNEY
STELLA McCARTNEY的項鍊有著動物與幾何造型的手工質樸。圖／STELLA McCARTNEY
D&G鸚鵡裝飾與品牌logo字木質珠飾耳環，售價1,410歐元、約台幣48,447元。圖／取自DOLCE & GABBANA官網
D&G鸚鵡裝飾與品牌logo字木質珠飾耳環，售價1,410歐元、約台幣48,447元。圖／取自DOLCE & GABBANA官網
D&G Tropical Parrot太陽眼鏡，價格未定。圖／取自DOLCE & GABBANA官網
D&G Tropical Parrot太陽眼鏡，價格未定。圖／取自DOLCE & GABBANA官網
STELLA McCARTNEY秋冬耳環造型可愛又有手做溫度。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY秋冬耳環造型可愛又有手做溫度。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY的項鍊有著動物與幾何造型的手工質樸。圖／STELLA McCARTNEY
STELLA McCARTNEY的項鍊有著動物與幾何造型的手工質樸。圖／STELLA McCARTNEY
彩虹大衣和帽子造型Thomas泰迪熊吊飾，11,800元。圖／取自BURBERRY官網
彩虹大衣和帽子造型Thomas泰迪熊吊飾，11,800元。圖／取自BURBERRY官網
STELLA McCARTNEY 2020秋冬的配件設計別緻。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY 2020秋冬的配件設計別緻。圖／STELLA McCARTNEY提供

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