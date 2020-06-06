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67大解封之後 指揮中心仍需迎戰「內憂」 與「外患」

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防疫解封新生活 信義商圈百貨美食新鮮貨報到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越信義新天地引進多家新美食。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地引進多家新美食。圖／新光三越提供

國內疫情穩定外出人潮復甦，現在正值百貨年中慶，為衝刺上半年因疫情受創的業績，今年不僅加碼優惠，最有集客號召力的美食新餐廳也紛紛進場。

百貨業者指出，目前信義商圈人潮差不多回到去年同期的水平，在衛福部長陳時中開始倡導防疫新生活後，國內消費力有漸漸補回來，餐飲在白天來客爆發力也衝高，現在唯一差別是過去晚上商務客用餐需求這塊還補不回來。

現在正值新光三越年中慶，信義新天地推出超過百樣商品買一送一。A11 TESCOM推出正負零空氣清淨機加贈空氣清淨機，現省5千元。A8特力家品推出攪拌機＋調理機，特價21,999元，現省7千元，還可再參加滿千送百回饋。另集結手搖飲料大軍推出15家以上飲品買一送一，在炎炎夏日請大家喝茶。

新光三越A11引進百貨獨家唯美系漸層珍珠奶茶「木子日青日嚐專賣店」。圖／新光三越提供
新光三越A11引進百貨獨家唯美系漸層珍珠奶茶「木子日青日嚐專賣店」。圖／新光三越提供

另外，新光三越獨家引進亞洲50最佳餐廳台中JL Studio主廚Jimmy林恬耀打造的新南洋料理「Chope Chope Eatery」進駐A4 4樓，推出融合星馬、印度、印尼以及潮洲元素的菜式，同時還有南洋調飲酒吧區，即日起試營運、6月12日正式開幕。

新光三越獨家引進亞洲50最佳餐廳台中JL Studio主廚Jimmy林恬耀打造的新南洋料理「Chope Chope Eatery」進駐A4 4樓。圖／新光三越提供
新光三越獨家引進亞洲50最佳餐廳台中JL Studio主廚Jimmy林恬耀打造的新南洋料理「Chope Chope Eatery」進駐A4 4樓。圖／新光三越提供

A9的義大利「福里安花神」整個六月推出「花神月」餐飲優惠，新光三越會員於App購買原價2,760元的紅酒燉牛頰套餐，特價1,380元直接打對折。新竹夢幻甜點「Mum Mum饅饅好食」即日起在A8空橋街邊店就能吃到。A11引進百貨獨家唯美系漸層珍珠奶茶「木子日青日嚐專賣店」。

新光三越A9「福里安花神」整個六月推出「花神月」5折起餐飲優惠。圖／新光三越提供
新光三越A9「福里安花神」整個六月推出「花神月」5折起餐飲優惠。圖／新光三越提供

京站時尚廣場即日起至6月28日年中慶期間，Q卡友享全館服飾、鞋包當日累計滿3千送3百贈品券；1、2樓服飾、女包當日累計滿5千送5百。6月10日加碼全館單筆滿2,500元扣Q點25點現抵250元；珠寶名品、設計師、進口女裝單筆滿5千元扣Q點50點現抵500元。

微風精品即日起至6月22日推出旗下代理品牌總價7千元感謝禮券給萬名VIP，凡於微風精品代理品牌MM6 Maison Margiela、 babyMADISON、Ed Hardy、PORTSPURE、PORTS 1961、10 Corso Como消費2千元以上，即可使用一張一千元禮券。

微風精品推出旗下代理品牌總價7千元感謝禮券給萬名VIP，圖為PORTSPURE格子細肩帶洋裝6,686元。圖／微風提供
微風精品推出旗下代理品牌總價7千元感謝禮券給萬名VIP，圖為PORTSPURE格子細肩帶洋裝6,686元。圖／微風提供
新光三越A4獨家引進新南洋料理「Chope Chope Eatery」，推出融合星馬、印度、印尼以及潮洲元素的菜式。圖／新光三越提供
新光三越A4獨家引進新南洋料理「Chope Chope Eatery」，推出融合星馬、印度、印尼以及潮洲元素的菜式。圖／新光三越提供
微風精品推出旗下代理品牌總價7千元感謝禮券給萬名VIP，圖為Ed Hardy最新FILA聯名系列。圖／微風提供
微風精品推出旗下代理品牌總價7千元感謝禮券給萬名VIP，圖為Ed Hardy最新FILA聯名系列。圖／微風提供
新光三越A9「福里安花神」紅酒燉牛頰套餐原價2,760元，新光三越會員憑App購買可享特價1,380元。圖／新光三越提供
新光三越A9「福里安花神」紅酒燉牛頰套餐原價2,760元，新光三越會員憑App購買可享特價1,380元。圖／新光三越提供
來自新竹的「Mum Mum饅饅好食」進駐新光三越A8空橋街邊店。圖／新光三越提供
來自新竹的「Mum Mum饅饅好食」進駐新光三越A8空橋街邊店。圖／新光三越提供

年中慶 疫情 微風

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