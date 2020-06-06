網購「618年中慶」狂降3折起！買3C家電、日用品趁現在

網購年中慶大檔折扣狂殺，購買高單價的3C家電及日常消耗量大的民生必需品最划算。Yahoo奇摩購物中心今年上半年最受歡迎品牌TOP 10中，前5名都被3C品牌奪下，依序為Apple、任天堂Nintendo、 三星SAMSUNG、華碩ASUS、宏碁Acer，Dyson也擠上第10名，「618年中狂歡購」活動6大品類主題日輪番上陣，指定品牌狂降3折起，累積消費滿5,000元再抽iPhone 11；PChome線上購物也推出多項爆殺商品限時優惠，包括AOC 70吋4K＋HDR連網液晶顯示器2萬元有找、HP Pavilion 14吋窄邊輕薄筆電狂降近7,000元、下殺66折的羅技G604 Lightspeed無線電競滑鼠等。

Yahoo奇摩購物中心即日起至6月14日推出「618年中狂歡購」暖慶活動，狂灑千萬購物金，購買指定品類最高送3,300購物金與刷卡金，購買3C家電單日累積消費滿15,000元送1,000購物金；暖慶期間運動、美妝、保健、資訊、服裝、家電等6大品類主題日輪番上陣，更攜手Dyson、Roots、Kipling、ASUS、葡萄王等合作打造「超級品牌日」，消費滿額最高送2,000購物金。

歡慶20周年的PChome線上購物6月生日慶，推出「20長青經典」專區及年度熱銷爆品、時下最紅美妝必備、免排隊超人氣名店零嘴等分會場，聯手Apple、Acer、飛利浦、Herman Miller等精選百大品牌最高享20% P幣回饋，6月8日前美國AOC 70吋 4K＋HDR連網液晶顯示器（70U6195）祭出87折特價19,999元，HP Pavilion 14吋窄邊輕薄筆電（14－ce2003TX）約81折特價29,999元；即日起至6月30日全站單筆消費滿6,180元即可登記抽Gogoro 3。6月15日至6月30日將於台北市信義區推出「PChome線上購物20周年POP-UP STORE」實體快閃店，邀請李佑群、吳秉承、小8、Andy老爹等舉辦直播特輯。

蝦皮購物「618品牌旗艦」即日起開跑，攜手特力家、P&G、永豐、巴黎萊雅等超過50大品牌獻上億萬補貼，Ariel 3D洗衣膠囊、舒潔抽取衛生紙等夯品下殺6折起，並與特力屋合作推出「品牌送你50萬居家大改造」大獎，6月18日前簽到就可獲得抽獎資格，得獎者可一人獨得由蝦皮購物提供的價值50萬元居家裝修金。