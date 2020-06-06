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朴敘俊、吳亦凡撞衫GIVENCHY西裝 陳立農首穿LV²好帥
朴敘俊登上「The New York Times Style Magazine：Singapore」6月號封面，以各品牌西裝為造型，其中一套和吳亦凡正撞，來自2020早秋GIVENCHY靛色西裝、綠松石色內襯，展現色彩的張力；陳立農也首穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）最新與Nigo聯名的LV²西裝，丹寧和Monogram、Damier圖案交錯，嶄新視覺讓人印象深刻。
GIVENCHY早秋男裝向古老神話與古老城邦亞特蘭提斯取經，轉為當代男性穿搭廓形，以豐富而強烈的色彩為特質，吳亦凡和朴敘俊都以主視覺造型作為穿搭，張力十足。此外，朴敘俊在拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」內頁時，也以顯色濃烈的RALPH LAUREN Purple Label橘色褲裝、條紋西裝搭襯，在粗礪的光影效果之下，對比出高彩度艷色服裝的壓抑情境。
而陳立農於則是在全新專輯「格格不入」中，身穿路易威登LV²聯名的Giant Damier西裝，是Nigo以設計師身分和男裝藝術總監Virgil Abloh合作的限定系列，灰、藍色系的丹寧面料，加上品牌經典的Monogram、Damier圖案，有戲劇化的視覺效果，在MV「我夢見你」中則是穿了路易威登繽紛Monogram的夏季男裝。此外，周興哲於IG釋出秋日氛圍中穿上了DIOR MEN的2020春夏系列，是男裝創意總監Kim Jones與美國藝術家Daniel Arsham打造的「未來的考古學家」系列，演繹帶灰色的冷調、具未來感的男裝，賦予男性飄忽的浪漫質感。
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