朴敘俊、吳亦凡撞衫GIVENCHY西裝 陳立農首穿LV²好帥

朴敘俊登上「The New York Times Style Magazine：Singapore」6月號封面，以各品牌西裝為造型，其中一套和吳亦凡正撞，來自2020早秋GIVENCHY靛色西裝、綠松石色內襯，展現色彩的張力；陳立農也首穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）最新與Nigo聯名的LV²西裝，丹寧和Monogram、Damier圖案交錯，嶄新視覺讓人印象深刻。

GIVENCHY早秋男裝向古老神話與古老城邦亞特蘭提斯取經，轉為當代男性穿搭廓形，以豐富而強烈的色彩為特質，吳亦凡和朴敘俊都以主視覺造型作為穿搭，張力十足。此外，朴敘俊在拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」內頁時，也以顯色濃烈的RALPH LAUREN Purple Label橘色褲裝、條紋西裝搭襯，在粗礪的光影效果之下，對比出高彩度艷色服裝的壓抑情境。