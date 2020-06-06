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朴敘俊、吳亦凡撞衫GIVENCHY西裝 陳立農首穿LV²好帥

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
朴敘俊、吳亦凡撞衫穿了2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自tsingapore.com及微博
朴敘俊、吳亦凡撞衫穿了2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自tsingapore.com及微博

朴敘俊登上「The New York Times Style Magazine：Singapore」6月號封面，以各品牌西裝為造型，其中一套和吳亦凡正撞，來自2020早秋GIVENCHY靛色西裝、綠松石色內襯，展現色彩的張力；陳立農也首穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）最新與Nigo聯名的LV²西裝，丹寧和Monogram、Damier圖案交錯，嶄新視覺讓人印象深刻。

GIVENCHY早秋男裝向古老神話與古老城邦亞特蘭提斯取經，轉為當代男性穿搭廓形，以豐富而強烈的色彩為特質，吳亦凡和朴敘俊都以主視覺造型作為穿搭，張力十足。此外，朴敘俊在拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」內頁時，也以顯色濃烈的RALPH LAUREN Purple Label橘色褲裝、條紋西裝搭襯，在粗礪的光影效果之下，對比出高彩度艷色服裝的壓抑情境。

而陳立農於則是在全新專輯「格格不入」中，身穿路易威登LV²聯名的Giant Damier西裝，是Nigo以設計師身分和男裝藝術總監Virgil Abloh合作的限定系列，灰、藍色系的丹寧面料，加上品牌經典的Monogram、Damier圖案，有戲劇化的視覺效果，在MV「我夢見你」中則是穿了路易威登繽紛Monogram的夏季男裝。此外，周興哲於IG釋出秋日氛圍中穿上了DIOR MEN的2020春夏系列，是男裝創意總監Kim Jones與美國藝術家Daniel Arsham打造的「未來的考古學家」系列，演繹帶灰色的冷調、具未來感的男裝，賦予男性飄忽的浪漫質感。

吳亦凡身穿2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自微博
吳亦凡身穿2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自微博
陳立農在MV「我夢見你」中身穿路易威登彩色monogram圓領上衣54,500元。圖／LV提供
陳立農在MV「我夢見你」中身穿路易威登彩色monogram圓領上衣54,500元。圖／LV提供
朴續俊演繹橘色RALPH LAUREN Purple Label系列。圖／取自tsingapore.com
朴續俊演繹橘色RALPH LAUREN Purple Label系列。圖／取自tsingapore.com
吳亦凡身穿2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自微博
吳亦凡身穿2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自微博
朴敘俊身穿GIVENCHY早秋男裝搭配Bottega Veneta鞋履拍攝新加坡刊物。圖／取自tsingapore.com
朴敘俊身穿GIVENCHY早秋男裝搭配Bottega Veneta鞋履拍攝新加坡刊物。圖／取自tsingapore.com
陳立農在MV「我夢見你」中身穿路易威登彩色monogram圓領上衣54,500元。圖／LV提供
陳立農在MV「我夢見你」中身穿路易威登彩色monogram圓領上衣54,500元。圖／LV提供
吳亦凡身穿2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自微博
吳亦凡身穿2020早秋GIVENCHY男裝。圖／取自微博
陳立農身穿Giant Damier西裝 11萬4,000元、西褲 45,000元，搭配Micro Damier襯衫45,000元。圖／LV提供
陳立農身穿Giant Damier西裝 11萬4,000元、西褲 45,000元，搭配Micro Damier襯衫45,000元。圖／LV提供
朴敘俊身著RALPH LAUREN Purple Label西裝與鞋款，搭配Kangol漁夫帽。圖／取自tsingapore.com
朴敘俊身著RALPH LAUREN Purple Label西裝與鞋款，搭配Kangol漁夫帽。圖／取自tsingapore.com
陳立農身穿Giant Damier西裝 11萬4,000元、西褲 45,000元，搭配Micro Damier襯衫45,000元。圖／LV提供
陳立農身穿Giant Damier西裝 11萬4,000元、西褲 45,000元，搭配Micro Damier襯衫45,000元。圖／LV提供
周興哲身穿DIOR MEN春夏系列西裝以及CD 1球鞋。圖／DIOR提供
周興哲身穿DIOR MEN春夏系列西裝以及CD 1球鞋。圖／DIOR提供

西裝 LV 男性
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