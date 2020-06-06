7-11推水煮蔬菜餐 全家便利商店推自有品牌鮮乳及堅果隨手包

如果經常在超商解決三餐或是購買零食、飲品，可以試試更健康無負擔的吃法。7－ELEVEN精選推出熱量低於500大卡的鮮食主題推薦菜單，涵蓋沙拉、便當、水果、湯品、飯糰、三明治、麵包、地瓜及配菜等，品項數高達近50款，還包括首次推出的「21風味館烤雞薑黃飯水煮蔬菜餐」；全家便利商店推出自有品牌FamilyMart Collection鮮乳及5款堅果隨手包新品，都是以健康概念為出發。

7－ELEVEN今年2月首次推出「Simple－Fit」活動，帶動鮮食相關業績成長2成，其中明星商品「義式嫩雞花椰菜飯」熱銷超過70萬份，顯見大眾對健康飲食的需求。第二波「Simple－Fit」活動精選推出近50款鮮食主題推薦菜單，其中「21風味館烤雞薑黃飯水煮蔬菜餐」選用21風味館招牌烤香草腿排，搭配經典雞汁薑黃飯及川燙蔬菜；「21風味館手撕雞鮮蔬沙拉」特調台式風味蔥鹽醬輕調味；「花椰菜雞肉燉湯」將花椰菜入白醬湯底搭配義式香草雞肉，適合健身族。

除了鮮食之外，7－ELEVEN也規畫全新的「Simple－Fit」主題陳列架，指定品項任選第2件6折起；飲品則有茶裏王、瑞穗鮮乳、AB優酪乳、陽光豆米漿等超過15件以上指定商品任2件95折、3件9折。

全家便利商店推出自有品牌FamilyMart Collection「牧場直送4.0鮮乳」，是委由具備多年乳品代工經驗的中華民國農會台農鮮乳廠製造生產，由擁有專業技術與熟悉牧場環境的「慕渴」團隊協助，使用單一乳源、100%成分無調整鮮乳，生乳乳脂肪含量月平均達4.0以上，高乳脂含量讓口感更香醇，售價105元、6月30日前優惠價95元。