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花枝小卷簡易食譜在這 在家就可做出夜市美味小吃

聯合報 / 記者江婉儀魏翊庭施鴻基／新北即時報導
漁管處提供簡易食譜，讓民眾在家中就可做出熱門小吃生炒花枝。圖／新北市漁管處提供
漁管處提供簡易食譜，讓民眾在家中就可做出熱門小吃生炒花枝。圖／新北市漁管處提供

每年6到8月是小卷、花枝、透抽產季，都屬於頭足類海鮮，外型雖有相似處不易分辨，民眾挑選時可透過外觀特徵分辨，新北市漁業管理處也分享烹飪訣竅，在家中也可煮出小卷米粉及生炒花枝等熱門夜市小吃

漁管處表示，透抽、小卷、烏賊以及花枝都是餐桌上常出現的食材，但因為形態相似，容易讓人混淆，魷魚又稱槍烏賊，體形細長且較大，身體後半段有一對三角形的鰭，眼睛無眼膜覆蓋；中卷及小卷都是鎖管的別稱，體型呈管狀也偏細長，身體後半段有一對長菱形的鰭，眼球外有眼膜覆蓋，長度15公分以下稱為小卷，超過15公分稱為中卷或透抽。

軟絲俗稱軟翅仔，身體呈橢圓形，兩側有兩片寬大的肉鰭，體內無硬殼，眼睛外有一層保護膜；與軟絲相似的花枝（墨魚）體型較圓，身體兩側的肉鰭偏長形，體內具有白色硬殼，表皮有明顯花紋，掌握以上重點特徵，分辨頭足類海鮮一點都不難。

漁管處表示，頭足類含有豐富的牛磺酸、蛋白質及不飽和脂肪酸等重要營養素，且熱量及脂肪含量低，是健康美味的好食材， 掌握幾個料理小原則，熱門的夜市小吃如小卷米粉及生炒花枝在家也能輕鬆做。

要製作好吃的小卷米粉，要先準備最重要的湯頭，先將香菇絲、蝦米及香油煸香，再加入蒜苗、蔥段入鍋炒香，另取小卷切圈後入鍋拌炒，撈出備用，加入水、米粉、蛤蠣及鹽巴煮熟後，最後將小卷入鍋，稍微拌煮後即可起鍋，避免小卷經長時間的烹煮導致口感變硬。

另外一道熱門小吃生炒花枝，只要先將洋蔥絲、蔥段、蒜末及辣椒下油鍋爆炒，切好的花枝先泡入冰水中冰鎮，能讓花枝的口感更Q彈爽脆，將冰鎮後花枝入鍋拌炒至捲起後，再加入鹽、米酒、糖及水拌勻，將高麗菜入鍋拌炒煮軟後，最後倒入太白粉水勾芡，並加醋增加酸度，酸甜鮮脆的花枝既開胃又下飯。

漁管處表示，近2年小卷、透抽的總產量都約1400公噸，今年產季剛開始，目前已捕獲50公噸的漁獲量，小卷1斤約120、130元，花枝跟透抽價格約1斤200至300元，民眾在超市、傳統市場即可購得，或是前往富基龜吼漁市吃新鮮活的，或跟漁會產銷班訂購。

每年6到8月是小卷、花枝、透抽產季，都屬於頭足類海鮮，外型雖有相似處不易分辨，民眾挑選時可透過外觀特徵分辨。圖／新北市漁管處提供
每年6到8月是小卷、花枝、透抽產季，都屬於頭足類海鮮，外型雖有相似處不易分辨，民眾挑選時可透過外觀特徵分辨。圖／新北市漁管處提供

小吃 海鮮
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