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機能擺一邊帥氣優先！The North Face把汽車安全氣囊化作最潮背心？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face URBAN EXPLORATION打造迷你系列「ABS Vest Reimagined」向高山極限滑雪運動致敬。圖／The North Face致敬
The North Face URBAN EXPLORATION打造迷你系列「ABS Vest Reimagined」向高山極限滑雪運動致敬。圖／The North Face致敬

車用安全氣囊也成為穿著搭配的背心？在過去The North Face曾打造過具備ABS安全氣囊，又兼具保暖、防水的機能性單品。而URBAN EXPLORATION系列（簡稱黑標），就以此為藍本，重新塑造出符合當代美學的最潮背心。

The North Face曾在2012年時與德國安全氣囊製造商ABS合作，專為高山滑雪巡邏隊和極限滑雪運動員，創作出具備了多個氣囊設計的雪崩安全氣囊系統背心，概念是當使用者不幸遇上雪崩，可即時展開氣囊以免身體受積雪所覆蓋而遇難。而今年品牌的黑標，就以此為靈感，重塑出四款黑白色調的全新單品，來向高山極限滑雪運動致敬。這個迷你系列，備有四款採用DWR防潑水塗層的單品，包括輕巧設計且配備拉鍊口袋的Airflow背心、具有前袋和腰間索帶的Airflow Utility Crew中性上衣、設有五個口袋的男裝Airflow Utility褲款及女裝Airflow裙褲款。

品牌採用了嶄新的airflow微孔技術纖維布料，將ABS高機能性背心重塑成適合不同城市的設計，在確保輕量強韌的機能同時提供高效透氣和排汗功能。這款布料不但全方位具備彈性，並同時具有速乾、防紫外線以及抗菌效能，確保使用者在炎熱潮濕的天氣下依舊能保持乾爽舒適。整個系列以充滿未來感的寬鬆剪裁結合功能多口袋設計，為熱愛城市冒險的人帶來炎夏專屬的造型穿搭。

The North Face URBAN EXPLORATION男裝Airflow Utility褲款6,800元。圖／The North Face致敬
The North Face URBAN EXPLORATION男裝Airflow Utility褲款6,800元。圖／The North Face致敬

The North Face URBAN EXPLORATION黑色Airflow背心8,380元。圖／The North Face致敬
The North Face URBAN EXPLORATION黑色Airflow背心8,380元。圖／The North Face致敬

The North Face URBAN EXPLORATION白色Airflow背心8,380元。圖／The North Face致敬
The North Face URBAN EXPLORATION白色Airflow背心8,380元。圖／The North Face致敬

The North Face URBAN EXPLORATION黑色Airflow Utility Crew中性上衣5,380元。圖／The North Face致敬
The North Face URBAN EXPLORATION黑色Airflow Utility Crew中性上衣5,380元。圖／The North Face致敬

The North Face URBAN EXPLORATION白色Airflow Utility Crew中性上衣5,380元。圖／The North Face致敬
The North Face URBAN EXPLORATION白色Airflow Utility Crew中性上衣5,380元。圖／The North Face致敬

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