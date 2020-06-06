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機能擺一邊帥氣優先！The North Face把汽車安全氣囊化作最潮背心？
車用安全氣囊也成為穿著搭配的背心？在過去The North Face曾打造過具備ABS安全氣囊，又兼具保暖、防水的機能性單品。而URBAN EXPLORATION系列（簡稱黑標），就以此為藍本，重新塑造出符合當代美學的最潮背心。
The North Face曾在2012年時與德國安全氣囊製造商ABS合作，專為高山滑雪巡邏隊和極限滑雪運動員，創作出具備了多個氣囊設計的雪崩安全氣囊系統背心，概念是當使用者不幸遇上雪崩，可即時展開氣囊以免身體受積雪所覆蓋而遇難。而今年品牌的黑標，就以此為靈感，重塑出四款黑白色調的全新單品，來向高山極限滑雪運動致敬。這個迷你系列，備有四款採用DWR防潑水塗層的單品，包括輕巧設計且配備拉鍊口袋的Airflow背心、具有前袋和腰間索帶的Airflow Utility Crew中性上衣、設有五個口袋的男裝Airflow Utility褲款及女裝Airflow裙褲款。
品牌採用了嶄新的airflow微孔技術纖維布料，將ABS高機能性背心重塑成適合不同城市的設計，在確保輕量強韌的機能同時提供高效透氣和排汗功能。這款布料不但全方位具備彈性，並同時具有速乾、防紫外線以及抗菌效能，確保使用者在炎熱潮濕的天氣下依舊能保持乾爽舒適。整個系列以充滿未來感的寬鬆剪裁結合功能多口袋設計，為熱愛城市冒險的人帶來炎夏專屬的造型穿搭。
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