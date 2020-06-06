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解封日將臨！ 戴上限量時髦腕表 跟著BRISTON成時間旅人

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
今年BRISTON再進化，推出全球限量500 支全新的Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時區腕表。圖／麥迪威提供
今年BRISTON再進化，推出全球限量500 支全新的Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時區腕表。圖／麥迪威提供

即使因為新冠疫情緣故，各國邊防尚未打開，但愛旅行的人想必都已規劃好，待真正的解封日來臨時，要去探索不同的世界角落了。時尚腕表品牌BRISTON就循著這樣的概念，推出全新的Clubmaster限量世界時區表款，以招牌的復古枕型表殼為外觀，點綴亮色表帶，是時髦旅人的必備單品。

英國時尚腕表BRISTON在2019年時，就針對旅人推出了Clubmaster Traveler GMT系列雙時區表款，方便在洲際飛行時能快速轉換不同時間，受到消費者的喜愛。因此，今年品牌再進化，推出全球限量500 支全新的Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時區腕表。具有可調整時區和校時的雙表冠設計搭配品牌辨識度極高的枕型表殼，結合現代與經典風格，提升優雅質感。採用最合宜的42毫米表徑，無論男、女使用者配戴都不突兀，且備有不鏽鋼與玳瑁色表殼，還能選購藍、黑與綠色表盤，來搭配同色系尼龍Nato表帶。

今年BRISTON再進化，推出全球限量500 支全新的Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表。圖／麥迪威提供
今年BRISTON再進化，推出全球限量500 支全新的Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表。圖／麥迪威提供

不僅如此，外觀帶有復古韻味的Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時區腕表，搭載震頻為4Hz瑞士Sellita SW330-1機芯，動力儲存約42小時。為喜好旅行的人而打造，使用Super-Luminova ®夜光塗層，即使在無光源情況下都能清晰讀取時間。還備有座落於3點鐘方向的日期窗，及可調整的24個主要城市表圈，無論身處何地，都能瞭然所在地時間，也不會錯過第二時區的重要時刻。

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，不鏽鋼表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供
BRISTON Clubmaster Traveler Worldwide Time系列世界時間腕表，玳瑁色表殼，約54,900元。圖／麥迪威提供

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