積家新表第二波 千萬複雜功能款將星空浩瀚定格腕間

因為疫情影響，積家（Jaeger-LeCoultre）在三月底時曾參與鐘表與奇蹟線上表展，發表了年度首輪主打，品牌昨日再度釋出第二波新品，包含千萬起跳、全世界生產個位數收藏等級的超卓傳統複雜功能大師系列（Master Grande Tradition Grande Complication）腕表（Q5262460），以及具有響鬧功能的大師系列（Master Control）Memovox響鬧腕表（Q4118420），強打實用、收藏兩端，M型化發展明顯。

超卓傳統複雜功能大師系列的三問陀飛輪星空腕表，除有飛行陀飛輪與星空顯示兩項極富賞玩樂趣的複雜功能，同時再加入了三問報時機制：專利的「水晶音簧」直接焊接於藍寶石水晶玻璃之上，以提升音聲傳導效果，再搭配了鉸接式的天秤錘（Trebuchet），提高了音錘敲擊音簧時的速度與力量。帶有厚度的表面中，陀飛輪、顯示有北半球星空的星空圖，搭配上背景猶如分子結構的金屬裝置，令人欣賞時猶如墜入一個浩瀚無際的宇宙星空。玫瑰金款式搭配黑色表面，白K金款式則搭配蔚藍色表面，價格都在千萬起跳，全世界限量各8只生產。