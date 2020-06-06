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積家新表第二波 千萬複雜功能款將星空浩瀚定格腕間

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Jaeger-LeCoultre具實用功能的Memovox響鬧腕表（Q4118420），可透過表殼側邊的兩個表冠，個別調整時間、設定鬧鈴，36萬7,000元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre具實用功能的Memovox響鬧腕表（Q4118420），可透過表殼側邊的兩個表冠，個別調整時間、設定鬧鈴，36萬7,000元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

因為疫情影響，積家（Jaeger-LeCoultre）在三月底時曾參與鐘表與奇蹟線上表展，發表了年度首輪主打，品牌昨日再度釋出第二波新品，包含千萬起跳、全世界生產個位數收藏等級的超卓傳統複雜功能大師系列（Master Grande Tradition Grande Complication）腕表（Q5262460），以及具有響鬧功能的大師系列（Master Control）Memovox響鬧腕表（Q4118420），強打實用、收藏兩端，M型化發展明顯。

超卓傳統複雜功能大師系列的三問陀飛輪星空腕表，除有飛行陀飛輪與星空顯示兩項極富賞玩樂趣的複雜功能，同時再加入了三問報時機制：專利的「水晶音簧」直接焊接於藍寶石水晶玻璃之上，以提升音聲傳導效果，再搭配了鉸接式的天秤錘（Trebuchet），提高了音錘敲擊音簧時的速度與力量。帶有厚度的表面中，陀飛輪、顯示有北半球星空的星空圖，搭配上背景猶如分子結構的金屬裝置，令人欣賞時猶如墜入一個浩瀚無際的宇宙星空。玫瑰金款式搭配黑色表面，白K金款式則搭配蔚藍色表面，價格都在千萬起跳，全世界限量各8只生產。

另一邊大師系列（Master Control）Memovox響鬧腕表（Q4118420）則屬於積家家族中可親、好上手的實用之選。有別於過往封閉式的後底蓋，重新設計的956AA型自動上鏈機械機芯採用透明藍寶石水晶底蓋，將讓人在響鬧機制運作時，能欣賞到音錘敲擊音簧時的動態之美。為此製表師將音簧固定於表殼側面，同時鏤空的玫瑰金自動盤還具備美妙的日內瓦波紋打磨修飾。45毫米的精鋼表殼並具備50米防水性能，36萬7,000元的售價，在積家高手如林的複雜功能款式中，相對親民好入手。

945型手上鍊機芯由多達527枚零件構成，開放式的結構，讓人能好整以暇地欣賞齒輪機械、藍鋼螺絲、打磨修飾等機芯精妙之美。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
945型手上鍊機芯由多達527枚零件構成，開放式的結構，讓人能好整以暇地欣賞齒輪機械、藍鋼螺絲、打磨修飾等機芯精妙之美。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre，三問陀飛輪星空腕表（Q5262460），玫瑰金，45毫米，手上鍊機芯，時間顯示，飛行陀飛輪，星空圖表面，限量8只，1,170萬元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre，三問陀飛輪星空腕表（Q5262460），玫瑰金，45毫米，手上鍊機芯，時間顯示，飛行陀飛輪，星空圖表面，限量8只，1,170萬元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
積家在三月底第一波新品後，六月第二波年度新表再度推出超卓複雜功能系列腕表。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
積家在三月底第一波新品後，六月第二波年度新表再度推出超卓複雜功能系列腕表。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

腕表 疫情

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