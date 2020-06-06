最強小三韓素希弱掉 百想撞衫Angelababy兩年前舊衣

第56屆百想藝術大賞昨晚在韓國舉行，雖因新冠肺炎疫情影響沒有觀眾出席，女星們仍然卯足全力走紅毯，孫藝真來勢「胸胸」、金喜愛氣場無敵，最美小三穿了ALEX PERRY禮服甜美、優雅超級搶鏡，但這件服裝早在2018年Angelababy就已經穿過，戲裡收渣夫、戲外撞舊衫，韓素希真是有點兒苦情。

韓素希身上的ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服以雅致縐褶帶來氣質取勝的效果，Angelababy在2018年大陸GQ MOTY年度人物頒獎晚會上，也是以同樣一襲服裝現身，撞衫就算了還撞到2年前，小糗之餘，韓素希演繹得不過不失，也算婉約甜美。