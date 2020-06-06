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最強小三韓素希弱掉 百想撞衫Angelababy兩年前舊衣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Angelababy兩年前就穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服。圖／取自The LOFT Bridal臉書
Angelababy兩年前就穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服。圖／取自The LOFT Bridal臉書

第56屆百想藝術大賞昨晚在韓國舉行，雖因新冠肺炎疫情影響沒有觀眾出席，女星們仍然卯足全力走紅毯，孫藝真來勢「胸胸」、金喜愛氣場無敵，最美小三穿了ALEX PERRY禮服甜美、優雅超級搶鏡，但這件服裝早在2018年Angelababy就已經穿過，戲裡收渣夫、戲外撞舊衫，韓素希真是有點兒苦情。

韓素希身上的ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服以雅致縐褶帶來氣質取勝的效果，Angelababy在2018年大陸GQ MOTY年度人物頒獎晚會上，也是以同樣一襲服裝現身，撞衫就算了還撞到2年前，小糗之餘，韓素希演繹得不過不失，也算婉約甜美。

當晚《夫婦的世界》正宮還是贏了，不得不說在一群黑白配的穿搭中脫穎而出的，就是身穿粉紅色Alexander McQUEEN 2020早秋、搭配Cartier卡地亞耳環與手環的金喜愛，拍團體照時成為目光焦點；此外，孫藝真以RALPH LAUREN裙裝性感上陣，配襯BOUCHERON耳環也是閃閃動人。白色系服裝成為本屆百想藝術大賞的主色，例如身穿FENDI 2020早秋刺繡裙裝的金多美，而身穿婚紗系列的徐智慧則有點可惜，她更適合穿得明快俐落；《寄生上流》朴素丹則是以黑色路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）現身，和身穿BURBERRY的孔曉振同以黑色系的優雅簡約登場。

韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服氣質出眾。圖／取自IG @xeesoxee.fanpage
韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服氣質出眾。圖／取自IG @xeesoxee.fanpage
韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服氣質出眾。圖／取自IG @xeesoxee.fanpage
韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服氣質出眾。圖／取自IG @xeesoxee.fanpage
不得不說薑是老的辣，金喜愛穿Alexander McQUEEN完全就是人群中唯一焦點。圖／取自IG @baeksang.official
不得不說薑是老的辣，金喜愛穿Alexander McQUEEN完全就是人群中唯一焦點。圖／取自IG @baeksang.official
韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服撞衫Angelababy兩年前出席活動服裝。圖／取自IG及臉書
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徐智慧穿MARCO & MARIA 2020婚紗系列。圖／摘自starnews
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金喜愛身穿Alexander McQUEEN 2020早秋，雍容華貴。圖／取自IG @kimheeaebar
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韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服氣質出眾。圖／取自IG @xeesoxee.fanpage
韓素希穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服氣質出眾。圖／取自IG @xeesoxee.fanpage
孫藝真超性感詮釋RALPH LAUREN 2019早秋裙裝。圖／取自IG ＠sonyejinonly
孫藝真超性感詮釋RALPH LAUREN 2019早秋裙裝。圖／取自IG ＠sonyejinonly
Angelababy兩年前就穿韓素希同款ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服出席活動。圖／取自The LOFT Bridal臉書
Angelababy兩年前就穿韓素希同款ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服出席活動。圖／取自The LOFT Bridal臉書
孫藝真身穿RALPH LAUREN 2019早秋裙裝。圖／取自IG ＠sonyejinonly
孫藝真身穿RALPH LAUREN 2019早秋裙裝。圖／取自IG ＠sonyejinonly
金多美詮釋FENDI 2020早秋白色裙裝。圖／摘自日刊體育
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秀智以DIOR 2020春夏高訂系列出席百想藝術大賞。圖／取自IG
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Angelababy兩年前就穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服。圖／取自The LOFT Bridal臉書
Angelababy兩年前就穿ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服。圖／取自The LOFT Bridal臉書
Angelababy兩年前就穿韓素希同款ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服出席活動。圖／取自微博
Angelababy兩年前就穿韓素希同款ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服出席活動。圖／取自微博
孫藝真身穿RALPH LAUREN 2019早秋裙裝。圖／取自IG ＠sonyejinonly
孫藝真身穿RALPH LAUREN 2019早秋裙裝。圖／取自IG ＠sonyejinonly
朴素丹身穿LV晚裝，優雅簡約。圖／摘自日刊體育
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