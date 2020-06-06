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最強小三韓素希弱掉 百想撞衫Angelababy兩年前舊衣
第56屆百想藝術大賞昨晚在韓國舉行，雖因新冠肺炎疫情影響沒有觀眾出席，女星們仍然卯足全力走紅毯，孫藝真來勢「胸胸」、金喜愛氣場無敵，最美小三穿了ALEX PERRY禮服甜美、優雅超級搶鏡，但這件服裝早在2018年Angelababy就已經穿過，戲裡收渣夫、戲外撞舊衫，韓素希真是有點兒苦情。
韓素希身上的ALEX PERRY Alicia單肩晚禮服以雅致縐褶帶來氣質取勝的效果，Angelababy在2018年大陸GQ MOTY年度人物頒獎晚會上，也是以同樣一襲服裝現身，撞衫就算了還撞到2年前，小糗之餘，韓素希演繹得不過不失，也算婉約甜美。
當晚《夫婦的世界》正宮還是贏了，不得不說在一群黑白配的穿搭中脫穎而出的，就是身穿粉紅色Alexander McQUEEN 2020早秋、搭配Cartier卡地亞耳環與手環的金喜愛，拍團體照時成為目光焦點；此外，孫藝真以RALPH LAUREN裙裝性感上陣，配襯BOUCHERON耳環也是閃閃動人。白色系服裝成為本屆百想藝術大賞的主色，例如身穿FENDI 2020早秋刺繡裙裝的金多美，而身穿婚紗系列的徐智慧則有點可惜，她更適合穿得明快俐落；《寄生上流》朴素丹則是以黑色路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）現身，和身穿BURBERRY的孔曉振同以黑色系的優雅簡約登場。
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