肯德基「整顆布丁奶茶」來了！「奶雞絕配餐」超台

肯德基啟動玩心，限期推出「夏日甜品季」，不僅有台灣之光「ㄎㄎ珍珠奶茶」及國民甜點打造的「整顆布丁奶茶」，還打造了台味十足的「奶雞絕配餐」。全新登場的「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」日式甜品，及長銷經典「草苺起司冰淇淋大福」做結尾，以上皆期間限定。

其中，「ㄎㄎ珍珠奶茶」、「整顆布丁奶茶」及「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」三款新品將於6月9日全台同步限時開賣。為響應環保，肯德基也提供環保吸管組加價購，內附兩根清潔刷及粗、細兩根吸管。

肯德基打造充滿童趣滋味的「整顆布丁奶茶」，以肯德基經典冰奶茶為基底，放入微甜珍珠及整顆統一布丁，創造出截然不同的兩種口感，甜而不膩的幸福感搭配美味現作的炸雞，也創新「炸雞配奶茶」的台式吃法。

近日無法遊日，也能在家享受日本國民甜點的迷人魅力。今夏肯德基帶來全新「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」，嚴選上等日本靜岡抹茶粉，溶入俄式工藝製成的綿密冰淇淋，打造茶味十足的抹茶風味，搭配上甜而不膩的巧克力巧酥顆粒，包覆在Q彈的大福麻糬皮中，咬下瞬間，濃郁抹茶香撲鼻而來，搭伴隨於嘴中化開的巧克力巧酥，餘韻繚繞回味再三，是高CP值的消暑療癒甜點。

肯德基推出台日雙「甜」味。圖／肯德基提供