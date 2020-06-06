11年努力研發82號蓬萊米 取代糯米包粽不易脹氣

嘉義大學員生消費合作社與嘉義農試所，今天共同發表產官學農產品，及台農82號低蛋白蓬萊米，強調可替代糯米包粽子，食用後不易脹氣，嘉義市建設處也找農民試種2公頃，若品質合乎要求將推展為嘉義市持色商品「嘉讚米」。

嘉義大學校長艾群，今天邀請嘉義農試所分所長陳甘澍、嘉義市建設處長陳光興，及82號蓬萊米研發者，嘉義農試所副研究員吳永培等人，一起用82號蓬萊米包肉粽，並邀請 嘉義巧巧肉粽店長郭桂葉現場指導。

陳光興丶艾群因為第一次包肉粽，無法掌握米丶餡料比例及包粽技巧，看似簡單包肉粽，粽葉卻忽然「破了」丶餡料外漏，二人都笑著說「 這真的有技巧丶有專業」。

吳永培說，這次肉粽所使用的82號蓬萊米，經過11年育種研發，米粒外觀晶瑩剔透出蛋白含量低，是口感優越的非糯性美味米，腎臟疾病或者高齡長者，都適合食用不易脹氣，2年前已委託農民契作，無論產量、口感都相當受到好評，也有超市洽談合作。