黑松攜日本知名大廠 聯手揮軍「保健品市場」

後疫情時期，不少老品牌趁勢轉型，紛往「健康事業」跨進一步。包括50多年的新東陽首推「新東陽滴雞金」；95年飲料企業黑松則攜手日本好侍集團推L-137乳酸菌膠囊，聯手揮軍保健品市場。

黑松公司今年邁入第95年，業者攜手日本好侍集團，繼「FIN乳酸菌健康補給飲料」及「C&C乳酸菌氣泡飲」後，預計6月下旬再推「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」。黑松董事長張斌堂表示，2003年SARS疫情後，民眾自我保健意識提升，具補充營養、調節生理機能訴求的「膳食補充劑」銷售表現亮眼，而國內保健食品市場產值2018年已達820億，乳酸菌類產值更達101億元，瞄準此發展潛力，黑松決定攜手日本好侍食品，推出具調節生理功能的「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」。

張斌堂指出，好侍集團研發的L-137熱去活乳酸菌，具備耐胃酸、耐高溫、耐久存的特性，穩定性更高，除了膠囊之外，也能廣泛應用在其他產品型態上，像是常溫飲料；在日本則已廣泛運用於各種食品中，包括咖哩包、餅乾、麵包等。

此外，看準消費模式改變，「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」也首度跳脫過往實體通路鋪貨形式，改以數位行銷為主，建立品牌電商官網「黑松生技H+」，將直接面對消費者進行銷售。