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黑松攜日本知名大廠 聯手揮軍「保健品市場」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
老品牌新東陽也推「滴雞金」。圖／新東陽提供
老品牌新東陽也推「滴雞金」。圖／新東陽提供

後疫情時期，不少老品牌趁勢轉型，紛往「健康事業」跨進一步。包括50多年的新東陽首推「新東陽滴雞金」；95年飲料企業黑松則攜手日本好侍集團推L-137乳酸菌膠囊，聯手揮軍保健品市場。

黑松公司今年邁入第95年，業者攜手日本好侍集團，繼「FIN乳酸菌健康補給飲料」及「C&C乳酸菌氣泡飲」後，預計6月下旬再推「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」。黑松董事長張斌堂表示，2003年SARS疫情後，民眾自我保健意識提升，具補充營養、調節生理機能訴求的「膳食補充劑」銷售表現亮眼，而國內保健食品市場產值2018年已達820億，乳酸菌類產值更達101億元，瞄準此發展潛力，黑松決定攜手日本好侍食品，推出具調節生理功能的「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」。

張斌堂指出，好侍集團研發的L-137熱去活乳酸菌，具備耐胃酸、耐高溫、耐久存的特性，穩定性更高，除了膠囊之外，也能廣泛應用在其他產品型態上，像是常溫飲料；在日本則已廣泛運用於各種食品中，包括咖哩包、餅乾、麵包等。

此外，看準消費模式改變，「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」也首度跳脫過往實體通路鋪貨形式，改以數位行銷為主，建立品牌電商官網「黑松生技H+」，將直接面對消費者進行銷售。

此外，創立50多年的新東陽，也在後疫情時期趁勢推出「新東陽滴雞金」，強調選用100天台灣黑羽土雞原隻鮮雞，不加一滴水以10小時高壓高溫蒸煮提煉精華，過程中減少食材中的胺基酸及其營養成分流失，保有湯汁濃郁香氣與鮮度，能調節生理機能、補充體力。新東陽表示，此次投入滴雞金產品研發，食材堅持挑選最好的台灣黑羽土雞，由於製程不加水，一隻土雞只能滴出4~5包滴雞精。

黑松董事長張斌堂帶隊揮軍保健品市場。記者羅建怡／攝影
黑松董事長張斌堂帶隊揮軍保健品市場。記者羅建怡／攝影

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