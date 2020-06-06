「買一送一」慶解封！丹提、伯朗咖啡、星巴克都來快閃

解封日，也是喝咖啡好日，丹堤、伯朗咖啡館都推「買一送一」優惠，星巴克則透過APP活動抽獎，有機會抽到第二杯半價。

連鎖咖啡丹堤因應指揮中心宣布6月7日大解封話題，當天推出飲品「買1送1」快閃活動，民眾在活動當日至全台門市，出示丹堤官方臉書或LINE上的指定畫面與條碼，即可享全系列大杯以上系列飲品買一送一限時優惠。

伯朗咖啡館館6月推出三款Passion Summer限定飲品，水果酸甜搭配紐西蘭Tip Top冰淇淋，多數門市每周一舉辦飲品分享日買一送一，此外，除了6月29日端午連假開工日外，再加碼6月20日補班日飲品買一送一。多數門市也加碼祭出全新品項指定套餐買一送一，晚餐包含主餐、沙拉、主廚湯品、現煮咖啡與精選蛋糕。