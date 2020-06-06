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「買一送一」慶解封！丹提、伯朗咖啡、星巴克都來快閃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克APP線上遊戲有機會享飲品第二杯半價。圖／星巴克提供
星巴克APP線上遊戲有機會享飲品第二杯半價。圖／星巴克提供

解封日，也是喝咖啡好日，丹堤、伯朗咖啡館都推「買一送一」優惠，星巴克則透過APP活動抽獎，有機會抽到第二杯半價。

連鎖咖啡丹堤因應指揮中心宣布6月7日大解封話題，當天推出飲品「買1送1」快閃活動，民眾在活動當日至全台門市，出示丹堤官方臉書或LINE上的指定畫面與條碼，即可享全系列大杯以上系列飲品買一送一限時優惠。

伯朗咖啡館館6月推出三款Passion Summer限定飲品，水果酸甜搭配紐西蘭Tip Top冰淇淋，多數門市每周一舉辦飲品分享日買一送一，此外，除了6月29日端午連假開工日外，再加碼6月20日補班日飲品買一送一。多數門市也加碼祭出全新品項指定套餐買一送一，晚餐包含主餐、沙拉、主廚湯品、現煮咖啡與精選蛋糕。

星巴克則是即起至6月14日在數位平台舉辦「夏日巡禮數位活動」，下載Starbucks APP，在APP首頁下方「連結」選項點進「數位體驗」，即可進入活動頁面，點選咖啡壺圖案參加抽獎，有機會抽中飲品、餐點、咖啡豆與商品的優惠券，包括全飲品第二杯半價等，每人每天都有一次抽獎機會。

丹堤推出解封日快閃買一送一優惠。圖／丹堤咖啡提供
丹堤推出解封日快閃買一送一優惠。圖／丹堤咖啡提供
伯朗咖啡持續推動每周一好友分享買一送一。圖／伯朗咖啡館提供
伯朗咖啡持續推動每周一好友分享買一送一。圖／伯朗咖啡館提供

咖啡館 星巴克 紐西蘭

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