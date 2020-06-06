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OKmart「考季應援團」優惠！ 指定飲料、零食、冰品第2件6折
天氣越來越炎熱，考試季全力衝刺的考生們辛苦了！OKmart全台門市即日起至7月1日推出「考季應援團」優惠，活動期間指定款小寶特瓶飲料、零食太空包、冰品、糖餅類可享第2件6折，陪伴考生度過K書時光。
K書季總需要唰嘴的零食，OKmart嚴選創意口味小零食，即使不能到熱炒店都可感受到熱炒料理的氛圍，像是可樂果的炒海瓜子、胡椒蝦、三杯雞口味都值得一嘗；同時OKmart也推出清爽又好喝的飲品，包括紅茶花伝皇家橙茶及氣泡檸檬紅茶、FIN乳酸菌補給飲料、OKINA益身菌水等。
OKmart引進井村屋獨家冰品，「鯛魚燒紅豆雪派」表皮是鯛魚外型的薄脆摩納卡，內餡包著紅豆、香草奶油與巧克力，一口咬下享受3種滋味；另一款「哈密瓜麻糬冰淇淋」內含5%哈密瓜果肉，冰淇淋也特別使用北海道牛奶原料，消暑滋味透心涼。OKmart超商獨家冰品於活動期間同樣可享第2件6折。
為了填補考生們空虛的胃，OKmart也推薦老媽拌麵胡椒麻醬麵、老鍋米粉風味餐麻辣鮮蝦口味、蒜味香酥雞、韓式歐巴炸雞、珍珠丸子、芝麻球等鮮食與冷凍食品，不論想吃飽或是嘴饞都能滿足。
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