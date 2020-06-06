OKmart「考季應援團」優惠！ 指定飲料、零食、冰品第2件6折

天氣越來越炎熱，考試季全力衝刺的考生們辛苦了！OKmart全台門市即日起至7月1日推出「考季應援團」優惠，活動期間指定款小寶特瓶飲料、零食太空包、冰品、糖餅類可享第2件6折，陪伴考生度過K書時光。

K書季總需要唰嘴的零食，OKmart嚴選創意口味小零食，即使不能到熱炒店都可感受到熱炒料理的氛圍，像是可樂果的炒海瓜子、胡椒蝦、三杯雞口味都值得一嘗；同時OKmart也推出清爽又好喝的飲品，包括紅茶花伝皇家橙茶及氣泡檸檬紅茶、FIN乳酸菌補給飲料、OKINA益身菌水等。

OKmart引進井村屋獨家冰品，「鯛魚燒紅豆雪派」表皮是鯛魚外型的薄脆摩納卡，內餡包著紅豆、香草奶油與巧克力，一口咬下享受3種滋味；另一款「哈密瓜麻糬冰淇淋」內含5%哈密瓜果肉，冰淇淋也特別使用北海道牛奶原料，消暑滋味透心涼。OKmart超商獨家冰品於活動期間同樣可享第2件6折。