染髮後想要不掉色！髮型師教必學3招，頭髮也要防曬

夏天來臨，疫情也趨緩，許多人也想要換個髮色來改變心情，紛紛染起新髮色，但每次染了頭髮，總會希望髮色能夠持續較長的時間，而不會很快就掉色，但錯誤的保養與吹整方式，總讓新髮色維持不了太長的時間，專業髮型師阿Win特別曝光維持髮色的3招，一起學起來，能讓髮色維持較長的時間。

一、染髮後，使用吹風機的時間

髮型師建議，染髮後的第2～3次洗頭，洗完頭後儘量不要用吹風機吹乾，可以用毛巾壓乾頭髮，因為吹風機的高溫，容易讓頭髮乾燥，因此染劑容易脫色，因此染髮後的洗頭髮，洗完後可以上護髮與護色產品，但不要吹乾。

而之後2周內的洗髮，吹風機也不要用過高溫，可以用溫熱的風吹整即可。另外也要避免使用高溫的產品。

二、洗髮的水溫

染髮後的洗髮水溫也很重要，用冷水洗頭，反而無法清潔頭皮，但用熱水洗頭，會讓頭髮上的染劑容易脫落，因此建議改用溫涼水來洗頭，能清潔頭皮，也能不讓髮色較快脫落。

三、頭髮也要防曬