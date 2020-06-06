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一同驕傲說愛！adidas Originals、UNDER ARMOUR把彩虹穿上身 紮染、熱帶印花創造多元價值

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為迎接一年一度的同志驕傲月，adidas Originals推出全新PRIDE系列，以漸層拼色與夏日印花單品，提倡擁抱多元的信念。圖／adidas Originals提供
為迎接一年一度的同志驕傲月，adidas Originals推出全新PRIDE系列，以漸層拼色與夏日印花單品，提倡擁抱多元的信念。圖／adidas Originals提供

為迎接一年一度的同志驕傲月，adidas Originals推出全新PRIDE系列，以漸層拼色與夏日印花單品，提倡擁抱多元的信念。而UNDER ARMOUR則換上亮眼繽紛的彩虹服飾、驕傲展現自我，期許世界更包容的平權社會邁進。

adidas Originals PRIDE系列男裝以明亮彩虹色階為設計主軸，包含滿版夾克、亮色短褲與彩色三葉草Logo上衣；鞋款除了招牌的SUPERSTAR外，尚有一直以來大獲好評的NMD、OZWEEGO與NIZZA，同樣以繽紛配色與設計豐富整系列。不同於男裝，這系列的女裝靈感來自熱帶印花圖騰，以俐落的白色Logo上衣搭配滿版印花短褲，營造熱鬧夏季氛圍，同系列印花亦出現在經典STAN SMITH與CONTINENTAL 80鞋款上。女鞋還有果凍膠底的SUPERSTAR，以淺橘與粉紅膠底帶出輕盈感受；全白與全黑的SLEEK鞋款則以寬版鞋帶成為視覺重點，搭配蝴蝶結點綴金屬logo鞋帶孔，俏皮可愛。

而UNDER ARMOUR將1978年手工染色的創建特色做為設計靈感，打造「UA Pride」彩虹紮染系列，將繽紛色彩以紮染形式加入短袖上衣、背心、運動短褲，更融合在品牌Logo之中。同時，這系列的HOVR Phantom Slip Pride休閒慢跑鞋，也有著手工紮染的風格呈現於鞋面，鞋後跟特別鑲嵌代表「自由」含意的藍色拼接元素，目的為今年於希臘舉行的歐洲同志遊行（EuroPride）表達致敬。除了有亮眼外型，也能兼顧踝部貼合舒適及靈活轉動，結合HOVR旗艦中底科技給予緩震回彈，提供穿著者柔軟舒適的體驗。

adidas Originals PRIDE系列CARERRA LOW PRIDE男鞋3,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals PRIDE系列CARERRA LOW PRIDE男鞋3,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals PRIDE系列SUPERSTAR女鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals PRIDE系列SUPERSTAR女鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

UA Pride系列女裝T恤1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Pride系列女裝T恤1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Originals PRIDE系列OZWEEGO鞋款4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals PRIDE系列OZWEEGO鞋款4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals PRIDE系列女裝夾克2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals PRIDE系列女裝夾克2,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals PRIDE系列女裝夾克3,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals PRIDE系列女裝夾克3,290元。圖／adidas Originals提供

UA Pride系列HOVR Phantom Slip Pride慢跑鞋4,680元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Pride系列HOVR Phantom Slip Pride慢跑鞋4,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

同志遊行 adidas

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