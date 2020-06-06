一同驕傲說愛！adidas Originals、UNDER ARMOUR把彩虹穿上身 紮染、熱帶印花創造多元價值

為迎接一年一度的同志驕傲月，adidas Originals推出全新PRIDE系列，以漸層拼色與夏日印花單品，提倡擁抱多元的信念。而UNDER ARMOUR則換上亮眼繽紛的彩虹服飾、驕傲展現自我，期許世界更包容的平權社會邁進。

adidas Originals PRIDE系列男裝以明亮彩虹色階為設計主軸，包含滿版夾克、亮色短褲與彩色三葉草Logo上衣；鞋款除了招牌的SUPERSTAR外，尚有一直以來大獲好評的NMD、OZWEEGO與NIZZA，同樣以繽紛配色與設計豐富整系列。不同於男裝，這系列的女裝靈感來自熱帶印花圖騰，以俐落的白色Logo上衣搭配滿版印花短褲，營造熱鬧夏季氛圍，同系列印花亦出現在經典STAN SMITH與CONTINENTAL 80鞋款上。女鞋還有果凍膠底的SUPERSTAR，以淺橘與粉紅膠底帶出輕盈感受；全白與全黑的SLEEK鞋款則以寬版鞋帶成為視覺重點，搭配蝴蝶結點綴金屬logo鞋帶孔，俏皮可愛。

而UNDER ARMOUR將1978年手工染色的創建特色做為設計靈感，打造「UA Pride」彩虹紮染系列，將繽紛色彩以紮染形式加入短袖上衣、背心、運動短褲，更融合在品牌Logo之中。同時，這系列的HOVR Phantom Slip Pride休閒慢跑鞋，也有著手工紮染的風格呈現於鞋面，鞋後跟特別鑲嵌代表「自由」含意的藍色拼接元素，目的為今年於希臘舉行的歐洲同志遊行（EuroPride）表達致敬。除了有亮眼外型，也能兼顧踝部貼合舒適及靈活轉動，結合HOVR旗艦中底科技給予緩震回彈，提供穿著者柔軟舒適的體驗。

adidas Originals PRIDE系列CARERRA LOW PRIDE男鞋3,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals PRIDE系列SUPERSTAR女鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

UA Pride系列女裝T恤1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Originals PRIDE系列OZWEEGO鞋款4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals PRIDE系列女裝夾克2,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals PRIDE系列女裝夾克3,290元。圖／adidas Originals提供