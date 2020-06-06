快訊

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

杜魯多出席反歧視活動 單膝跪地8分46秒表支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中公布5月消費者物價指數 與上月持平

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國內疫情趨緩旅遊需求增加，故國內旅遊團費價漲，不過，旅館住宿費4、5月受新冠肺炎疫情影下跌。圖／台中市新聞局提供
國內疫情趨緩旅遊需求增加，故國內旅遊團費價漲，不過，旅館住宿費4、5月受新冠肺炎疫情影下跌。圖／台中市新聞局提供

台中市主計處公布5月消費者物價指數（CPI）為101.81，與上月持平。主計處指出，主因部分食品、生活用品價漲，母親節禮金或禮品增加，以及原油產量減少、新冠肺炎疫情趨緩，帶動油價上漲及國內旅遊團費價漲；但部分食品、家具價跌，各國維持停飛政策，國際機票價跌，夏季服飾優惠增加，旅館住宿費持續降價促銷，抵銷漲幅。

主計處進一步說明，5月消費者物價指數與上月持平，主因水果、肉類、蔬菜、非酒精性飲料及材料、藥品及保健食品、房屋租金、美容及衛生用品價漲，家事服務費加計母親節禮金或禮品，原油產量減少及新冠肺炎疫情趨緩，帶動油價上漲，國內疫情趨緩旅遊需求增加，故國內旅遊團費價漲。

蛋類、水產品、加工蔬菜、酒類、天然瓦斯、家具、家庭耐久設備、理容服務費與檳榔價跌，各國維持停飛政策，國際機票價跌，夏季服飾優惠增加，旅館住宿費受新冠肺炎疫情影響持續降價促銷，抵銷漲幅。

主計處進一步觀察7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類下跌8.48％，主因油料費反映國際油價因疫劇跌以及通訊費價跌，分別下跌35.30%及4.44%所致；教養娛樂類下跌3.07%，主因旅館住宿費及國內旅遊團費受疫情影響而價跌，分別下跌22.30%與20.44%；金飾及珠寶反映國際金價，上漲13.90%；醫藥保健類上漲0.89%，主因醫療費用上漲1.38%。

新冠肺炎 油價 機票

延伸閱讀

疫情影響臨床訓練 北榮開發新冠肺炎照護AR及VR教材

看到難言之隱 疫調！追臉書打卡、靠親友爆料

油價強彈 台塑四寶：最壞時間已過

5月重摔 CPI連4黑 金融海嘯來最大跌幅

相關新聞

染髮後想要不掉色！髮型師教必學3招，頭髮也要防曬

夏天來臨，疫情也趨緩，許多人也想要換個髮色來改變心情，紛紛染起新髮色，但每次染了頭髮，總會希望髮色能夠持續較長的時間，而...

一同驕傲說愛！adidas Originals、UNDER ARMOUR把彩虹穿上身 紮染、熱帶印花創造多元價值

為迎接一年一度的同志驕傲月，adidas Originals推出全新PRIDE系列，以漸層拼色與夏日印花單品，提倡擁抱多...

台中公布5月消費者物價指數 與上月持平

台中市主計處公布5月消費者物價指數（CPI）為101.81，與上月持平。主計處指出，主因部分食品、生活用品價漲，母親節禮...

京東在台設超商取貨點 滿額免運還送飲料

繼續衝刺618業績，京東集團對台灣用戶祭出，除了購買自營商品滿人民幣99 元（約新台幣423元）、5公斤內即可享受免運優...

孔曉振 孫藝珍 各擁PIAGET Boucheron高級珠寶 閃光PK

韓國年度娛樂重要盛會「百想藝術大獎（JTBC Awards）」於昨日週五晚間舉行，除了有孫藝珍和玄彬合體，令人回味「愛的...

謝佳見騎個單車戲很多 背著BALLY吹涼風也玩很瘋

後背包是型男走跳的必備單品之一，BALLY、Dolce & Gabbana和MCM都推出輕便帆布後背包，謝佳見背著BAL...

影／DELVAUX新款托特包超帥氣 形象圖玩很開集體搞怪

向來秉持頂級皮件的格局，比利時DELVAUX的形象圖、藝術家合作系列都散發端莊沉穩的氣息，近期推出春夏全新的So Coo...

台東紅肉西瓜釀啤酒！台灣艾爾創意推出「西瓜酸啤酒」

「台灣艾爾啤酒」是台灣第一家專門生產艾爾型啤酒的酒廠，過去曾生產過荔枝、蕃茄、青芒果等一系列水果風味的酸啤酒，今夏再推創...

周湯豪裝帥穿AllSaints新裝透漂撇性格魅力 粉絲卻只在意「哥，這樣真的有瘦！」

男星周湯豪受到倫敦時尚品牌AllSaints的邀請，特別演繹了一系列夏季新裝，想展現有別以往的風格，但粉絲卻只在乎說「哥...

打造夏日質感宅少不了「北歐風」、「泰國設計」這兩味

夏日炙熱且悶的天氣，讓人大減出門的欲望，若非必要寧願窩在家更舒服。透過清爽的夏日空間佈置，或花小預算打造質感宅，都能為心...

限時3天！7-11「咖啡珍珠歐蕾、統一布丁純奶茶」同品項第2件5折　萊爾富也有快閃優惠

疫情趨緩，6月7日起將大規模解封，7－ELEVEN、萊爾富即日起都推出限時3天的解封優惠。7－ELEVEN「解封新生活．...

日本男子教你輕鬆做家庭料理／日式天婦羅、海南雞炊飯

沒瓦斯爐就沒辦法做好料？經常在YouTube上分享料理的人氣YouTuber、日本男子KAZU 教你「不開火」也能輕鬆煮...

熱門新聞

交通部拍板 暑假19歲以下學生遊樂園無限次免入園費

再釋利多！林佳龍拍板 高中以下暑假遊樂園全免費

男子買口罩排第一個狂掃40盒惹怨 網友點出關鍵原因力挺

生活市集第二波MIT醫療口罩開賣！每人最多可買10盒

反制黃牛炒作！PS4手把造型悠遊卡「限時不限量」加碼增產

好市多開賣中衛口罩！年前歷史價格曝光 網嘆：回不去了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。