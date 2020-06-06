台中公布5月消費者物價指數 與上月持平

台中市主計處公布5月消費者物價指數（CPI）為101.81，與上月持平。主計處指出，主因部分食品、生活用品價漲，母親節禮金或禮品增加，以及原油產量減少、新冠肺炎疫情趨緩，帶動油價上漲及國內旅遊團費價漲；但部分食品、家具價跌，各國維持停飛政策，國際機票價跌，夏季服飾優惠增加，旅館住宿費持續降價促銷，抵銷漲幅。

主計處進一步說明，5月消費者物價指數與上月持平，主因水果、肉類、蔬菜、非酒精性飲料及材料、藥品及保健食品、房屋租金、美容及衛生用品價漲，家事服務費加計母親節禮金或禮品，原油產量減少及新冠肺炎疫情趨緩，帶動油價上漲，國內疫情趨緩旅遊需求增加，故國內旅遊團費價漲。

蛋類、水產品、加工蔬菜、酒類、天然瓦斯、家具、家庭耐久設備、理容服務費與檳榔價跌，各國維持停飛政策，國際機票價跌，夏季服飾優惠增加，旅館住宿費受新冠肺炎疫情影響持續降價促銷，抵銷漲幅。

主計處進一步觀察7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類下跌8.48％，主因油料費反映國際油價因疫劇跌以及通訊費價跌，分別下跌35.30%及4.44%所致；教養娛樂類下跌3.07%，主因旅館住宿費及國內旅遊團費受疫情影響而價跌，分別下跌22.30%與20.44%；金飾及珠寶反映國際金價，上漲13.90%；醫藥保健類上漲0.89%，主因醫療費用上漲1.38%。