BOSS加好友 世界第七高球名人Patrick Cantlay來報到

小白球從草皮上輕快躍起，或貼著綠意在地面上沉穩滾動，又或在藍天下畫出曼妙弧線，帶來了惋惜或歡樂的呼聲。高爾夫球之所以成為社會名流熱愛的運動，正因其展現了人類征服自我與自然的優雅風範。而德國時裝品牌HUGO BOSS日前宣布找到目前世界排名第七的高爾夫球好手Patrick Cantlay成為品牌好友，也為男性時裝與高爾夫球的愛好者，再添話題。

原為業餘高爾夫球選手的Patrick Cantlay，曾54周連續蟬聯業餘排名世界首位，甚至曾代表美國參加2011年沃克杯美英愛爾蘭系列賽（Walker Cup），最後在2012年正式成為職業選手，目前世界排名第七的高球名人明星。為了兩造結盟，Patrick Cantlay不僅換上俐落的BOSS西裝或休閒服裝，拍攝一系列形象視覺，同時BOSS也推出了彈性POLO衫、飛行員夾克等聯名單品，為高球與Patrick Cantlay的愛好者，帶來日常穿搭的單品之選。