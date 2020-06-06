聽新聞
test
0:00 / 0:00
BOSS加好友 世界第七高球名人Patrick Cantlay來報到
小白球從草皮上輕快躍起，或貼著綠意在地面上沉穩滾動，又或在藍天下畫出曼妙弧線，帶來了惋惜或歡樂的呼聲。高爾夫球之所以成為社會名流熱愛的運動，正因其展現了人類征服自我與自然的優雅風範。而德國時裝品牌HUGO BOSS日前宣布找到目前世界排名第七的高爾夫球好手Patrick Cantlay成為品牌好友，也為男性時裝與高爾夫球的愛好者，再添話題。
原為業餘高爾夫球選手的Patrick Cantlay，曾54周連續蟬聯業餘排名世界首位，甚至曾代表美國參加2011年沃克杯美英愛爾蘭系列賽（Walker Cup），最後在2012年正式成為職業選手，目前世界排名第七的高球名人明星。為了兩造結盟，Patrick Cantlay不僅換上俐落的BOSS西裝或休閒服裝，拍攝一系列形象視覺，同時BOSS也推出了彈性POLO衫、飛行員夾克等聯名單品，為高球與Patrick Cantlay的愛好者，帶來日常穿搭的單品之選。
而一旦提到高爾夫球，早從1967年已經開始贊助賽事與球員的勞力士，更是運動賽事贊助的先驅。老一派的傳奇球星Arnold Palmer、Jack Nicklaus和Gary Player都是勞力士的忠實伙伴，而近代身為勞力士代言人的Tiger Woods，更在2019年獲得PGA美國名人賽冠軍，距2008年奪冠的十年之後，重返榮耀，當時他手上便配戴了勞力士的Deepsea D-Blue（Ref.126660）潛水腕表，防水性能強達3,900米，也象徵一代球王與勞力士的深厚情誼。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言