快訊

兩人想的一樣…睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

立即生效！美國取消對陸「禁飛令」 但每周航班砍半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BOSS加好友 世界第七高球名人Patrick Cantlay來報到

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
職業高爾夫球名人球星Patrick Cantlay宣布成為HUGO BOSS品牌代言人， 圖 / BOSS提供。
職業高爾夫球名人球星Patrick Cantlay宣布成為HUGO BOSS品牌代言人， 圖 / BOSS提供。

小白球從草皮上輕快躍起，或貼著綠意在地面上沉穩滾動，又或在藍天下畫出曼妙弧線，帶來了惋惜或歡樂的呼聲。高爾夫球之所以成為社會名流熱愛的運動，正因其展現了人類征服自我與自然的優雅風範。而德國時裝品牌HUGO BOSS日前宣布找到目前世界排名第七的高爾夫球好手Patrick Cantlay成為品牌好友，也為男性時裝與高爾夫球的愛好者，再添話題。

原為業餘高爾夫球選手的Patrick Cantlay，曾54周連續蟬聯業餘排名世界首位，甚至曾代表美國參加2011年沃克杯美英愛爾蘭系列賽（Walker Cup），最後在2012年正式成為職業選手，目前世界排名第七的高球名人明星。為了兩造結盟，Patrick Cantlay不僅換上俐落的BOSS西裝或休閒服裝，拍攝一系列形象視覺，同時BOSS也推出了彈性POLO衫、飛行員夾克等聯名單品，為高球與Patrick Cantlay的愛好者，帶來日常穿搭的單品之選。

而一旦提到高爾夫球，早從1967年已經開始贊助賽事與球員的勞力士，更是運動賽事贊助的先驅。老一派的傳奇球星Arnold Palmer、Jack Nicklaus和Gary Player都是勞力士的忠實伙伴，而近代身為勞力士代言人的Tiger Woods，更在2019年獲得PGA美國名人賽冠軍，距2008年奪冠的十年之後，重返榮耀，當時他手上便配戴了勞力士的Deepsea D-Blue（Ref.126660）潛水腕表，防水性能強達3,900米，也象徵一代球王與勞力士的深厚情誼。

身為勞力士代言人的Tiger Woods，相隔十年後在2019年再度拿下PGA桂冠，是近代高球的佳話一樁。圖 / ROLEX提供。
身為勞力士代言人的Tiger Woods，相隔十年後在2019年再度拿下PGA桂冠，是近代高球的佳話一樁。圖 / ROLEX提供。
Tiger Woods在奪冠後配戴的Deepsea D-Blue（Ref.126660）潛水腕表，具勞力士天文台精密時計認證與3,900米防水性能，約41萬8,000元。圖 / ROLEX提供。
Tiger Woods在奪冠後配戴的Deepsea D-Blue（Ref.126660）潛水腕表，具勞力士天文台精密時計認證與3,900米防水性能，約41萬8,000元。圖 / ROLEX提供。
BOSS，條紋飾領黑色彈性合身Polo衫，4,400元。圖 / BOSS提供。
BOSS，條紋飾領黑色彈性合身Polo衫，4,400元。圖 / BOSS提供。

品牌 西裝

延伸閱讀

跳脫色彩框框 BOSS Brooks Brother白色預約盛夏自信

泰格豪雅高爾夫球智能表再進化 王傳一「打球的人都值得擁有」

李易峰穿客製BOSS風衣 閉眼帥照登雜誌封面

高球／為佛洛伊德發聲 伍茲：這次悲劇已越線

相關新聞

京東在台設超商取貨點 滿額免運還送飲料

繼續衝刺618業績，京東集團對台灣用戶祭出，除了購買自營商品滿人民幣99 元（約新台幣423元）、5公斤內即可享受免運優...

孔曉振 孫藝珍 各擁PIAGET Boucheron高級珠寶 閃光PK

韓國年度娛樂重要盛會「百想藝術大獎（JTBC Awards）」於昨日週五晚間舉行，除了有孫藝珍和玄彬合體，令人回味「愛的...

謝佳見騎個單車戲很多 背著BALLY吹涼風也玩很瘋

後背包是型男走跳的必備單品之一，BALLY、Dolce & Gabbana和MCM都推出輕便帆布後背包，謝佳見背著BAL...

影／DELVAUX新款托特包超帥氣 形象圖玩很開集體搞怪

向來秉持頂級皮件的格局，比利時DELVAUX的形象圖、藝術家合作系列都散發端莊沉穩的氣息，近期推出春夏全新的So Coo...

台東紅肉西瓜釀啤酒！台灣艾爾創意推出「西瓜酸啤酒」

「台灣艾爾啤酒」是台灣第一家專門生產艾爾型啤酒的酒廠，過去曾生產過荔枝、蕃茄、青芒果等一系列水果風味的酸啤酒，今夏再推創...

周湯豪裝帥穿AllSaints新裝透漂撇性格魅力 粉絲卻只在意「哥，這樣真的有瘦！」

男星周湯豪受到倫敦時尚品牌AllSaints的邀請，特別演繹了一系列夏季新裝，想展現有別以往的風格，但粉絲卻只在乎說「哥...

打造夏日質感宅少不了「北歐風」、「泰國設計」這兩味

夏日炙熱且悶的天氣，讓人大減出門的欲望，若非必要寧願窩在家更舒服。透過清爽的夏日空間佈置，或花小預算打造質感宅，都能為心...

限時3天！7-11「咖啡珍珠歐蕾、統一布丁純奶茶」同品項第2件5折　萊爾富也有快閃優惠

疫情趨緩，6月7日起將大規模解封，7－ELEVEN、萊爾富即日起都推出限時3天的解封優惠。7－ELEVEN「解封新生活．...

日本男子教你輕鬆做家庭料理／日式天婦羅、海南雞炊飯

沒瓦斯爐就沒辦法做好料？經常在YouTube上分享料理的人氣YouTuber、日本男子KAZU 教你「不開火」也能輕鬆煮...

在家烤曲奇好簡單／經典維也納酥餅、紅茶莎布蕾酥餅

濃郁美味的曲奇餅乾、各式西點，烘培新手也有可能自己在家DIY嗎？知名部落客「Jane的歡樂廚房」宋淑娟老師親自示範，教你...

跳脫色彩框框 BOSS Brooks Brother白色預約盛夏自信

自由應該是什麼顏色呢？自由也可以是純潔、無色或純白。BOSS以「Alive」為精神標語，推出一套合身剪裁的彈性棉質白色雙...

景甜一身薰衣草紫變夢幻仙子 吳謹言穿西裝散發禪味

法國輕奢品牌sandro的官方微博出現一張景甜的照片，淡雅柔美的薰衣草色，簡直是仙子降臨的色彩，皮膚白的女生相當適合這個...

熱門新聞

交通部拍板 暑假19歲以下學生遊樂園無限次免入園費

再釋利多！林佳龍拍板 高中以下暑假遊樂園全免費

男子買口罩排第一個狂掃40盒惹怨 網友點出關鍵原因力挺

蝦皮購物宣布即日起「蝦皮超市每天下午5點限量開賣醫療口罩」

生活市集第二波MIT醫療口罩開賣！每人最多可買10盒

開幕送400隻烤鴨！金牌長承烤鴨新推「1鴨8吃」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。