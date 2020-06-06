孔曉振 孫藝珍 各擁PIAGET Boucheron高級珠寶 閃光PK

韓國年度娛樂重要盛會「百想藝術大獎（JTBC Awards）」於昨日週五晚間舉行，除了有孫藝珍和玄彬合體，令人回味「愛的迫降」經典劇作，另一邊以以電視劇《山茶花開時》入圍電視部門女子最優秀演技賞的孔曉振也是晚會上的超級熱門焦點。

由於疫情緣故，本次百想藝術大獎的台下座位間距十分寬敞，維持適當「社交距離」。孔曉振便在個人官方instagram帳號上貼出多張照片，除了和周遭一同出席的演員逗趣留影，一幕她穿戴黑色西裝式洋裝、淚光閃閃的畫面，更讓人難以忽略身上閃到不行的伯爵Extremely Piaget高級珠寶。

身為伯爵亞太區代言人的孔曉振，這次身上配戴最大亮點是一副Extremely Piaget系列18K玫瑰金鑽石項鍊，玫瑰金的葉片造型呈現生動的有機之美，同時再透過宮廷式雕刻的細膩溫潤，添增嫵媚氣韻；而耳畔同屬Extremely Piaget系列的白金鑽石耳環，則匯聚總重9.10克拉的38顆欖尖型鑽石，耳環中間還隱藏了雷同於Limelight Gala系列的螺旋幾何符號，生意盎然。

孫藝珍出席時則身著一身連身低胸洋裝、小露性感，而其配戴的Boucheron Serpent Bohème系列吊墜耳環，靈感原本出自蛇形，但以抽象的橢圓幻化成水滴，由上而下、在寬窄間巧妙變化。雙件一對的吊墜耳環共鑲嵌總重6.15克拉的156顆鑽石，同時耳環下襬近乎長至鎖骨，