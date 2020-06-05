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謝佳見騎個單車戲很多 背著BALLY吹涼風也玩很瘋
後背包是型男走跳的必備單品之一，BALLY、Dolce & Gabbana和MCM都推出輕便帆布後背包，謝佳見背著BALLY Explore系列深藍色尼龍彩色圖騰後背包騎單車，奔向戶外顯得心花怒放，逼近脫序邊緣，逗樂他的粉絲們。
謝佳見在IG上寫下「騎啊騎到淡水老街， 沿路風景、陽光還有習習涼風，讓我對台灣有了更深厚的愛戀」，這是他在YouTube頻道中釋出的「你敢說我敢做之單車挑戰20K」影片，他所背的BALLY Explore系列深藍色尼龍彩色圖騰後背包，採用輕盈、防水的科技尼龍，配有可調節的雙肩背帶、易開合的抽繩設計，適合都會男子的休閒、運動包款，童趣繪畫來自瑞士的山脈與陽光，呈現戶外活動的閒情。
而Dolce & Gabbana也以「熱帶西西里」的風格為主軸，將西西里華麗的巴洛克風情、悠閒地中海和五○年袋的熱帶氣息三者結合在一起，打造了Palermo Tecnico深藍色叢林印花運動後背包，也是輕便容量大的包款；MCM則推出了海軍藍尼龍Stark Backpack後背包。此外，若選用皮革款式，則有BALLY的Ray系列，向悠久的登山文化致敬，以瑞士山脈圖騰壓紋皮飾，打造時髦探險家的風采，Dolce & Gabbana的Edge粒紋小牛皮雙肩包，也走休閒風格，雙邊垂墜的拉鍊皮帶延伸，是造型特色。
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