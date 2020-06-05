謝佳見騎個單車戲很多 背著BALLY吹涼風也玩很瘋

後背包是型男走跳的必備單品之一，BALLY、Dolce & Gabbana和MCM都推出輕便帆布後背包，謝佳見背著BALLY Explore系列深藍色尼龍彩色圖騰後背包騎單車，奔向戶外顯得心花怒放，逼近脫序邊緣，逗樂他的粉絲們。

謝佳見在IG上寫下「騎啊騎到淡水老街， 沿路風景、陽光還有習習涼風，讓我對台灣有了更深厚的愛戀」，這是他在YouTube頻道中釋出的「你敢說我敢做之單車挑戰20K」影片，他所背的BALLY Explore系列深藍色尼龍彩色圖騰後背包，採用輕盈、防水的科技尼龍，配有可調節的雙肩背帶、易開合的抽繩設計，適合都會男子的休閒、運動包款，童趣繪畫來自瑞士的山脈與陽光，呈現戶外活動的閒情。