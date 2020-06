影／DELVAUX新款托特包超帥氣 形象圖玩很開集體搞怪

向來秉持頂級皮件的格局,比利時DELVAUX的形象圖、藝術家合作系列都散發端莊沉穩的氣息,近期推出春夏全新的So Cool系列,形象照拋下包袱、玩得很開,以跳躍、倒立等姿態詮釋So Cool的輕盈、柔軟,甚至出現包款套頭的滑稽畫面,也暗喻此一包款對品牌來說是有別以往的輪廓與風格。

全新So Cool系列延伸自早前的長方體Cool Box手袋,為休閒肩背包,因可裝得下電腦也可作為商務需求,很適合短程出差;包款來自比利時、法國的手工製作,簡約線條承襲了品牌包款工藝的經典。Cool Box系列在2018年首次推出,以柔軟皮革、輕盈材質、一體成型為特色,相較品牌歷年來的包款更顯年輕、實用;新成員So Cool包款的誕生,延續自由率性的氛圍,結構上更顯輕巧、中性,看似簡單低調,卻處處皆有為使用者考量而做的設計,包身不含內襯,超大容量,配置多個隱藏側袋、固定物品的掛鈎設計,外側亦有插袋可置物。