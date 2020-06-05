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影／DELVAUX新款托特包超帥氣 形象圖玩很開集體搞怪

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
So Cool包款表現了自由率性的氛圍，結構上更顯輕巧、中性。圖／DELVAUX提供
So Cool包款表現了自由率性的氛圍，結構上更顯輕巧、中性。圖／DELVAUX提供

向來秉持頂級皮件的格局，比利時DELVAUX的形象圖、藝術家合作系列都散發端莊沉穩的氣息，近期推出春夏全新的So Cool系列，形象照拋下包袱、玩得很開，以跳躍、倒立等姿態詮釋So Cool的輕盈、柔軟，甚至出現包款套頭的滑稽畫面，也暗喻此一包款對品牌來說是有別以往的輪廓與風格。

全新So Cool系列延伸自早前的長方體Cool Box手袋，為休閒肩背包，因可裝得下電腦也可作為商務需求，很適合短程出差；包款來自比利時、法國的手工製作，簡約線條承襲了品牌包款工藝的經典。Cool Box系列在2018年首次推出，以柔軟皮革、輕盈材質、一體成型為特色，相較品牌歷年來的包款更顯年輕、實用；新成員So Cool包款的誕生，延續自由率性的氛圍，結構上更顯輕巧、中性，看似簡單低調，卻處處皆有為使用者考量而做的設計，包身不含內襯，超大容量，配置多個隱藏側袋、固定物品的掛鈎設計，外側亦有插袋可置物。

長度調節以寬版背帶上的D字金屬釦調整，因此可將So Cool作為斜挎包、單肩包或手拿包；包袋皮質以兩款皮革製成，包括光澤的Joy Leather和輕薄的Jumping Leather，目前推出經典黑搭襯暗夜藍、沙色搭襯白色、黑色、茶色等中性選擇。

全新So Cool系列延伸自早前的長方體Cool Box手袋，為休閒肩背包。圖／DELVAUX提供
全新So Cool系列延伸自早前的長方體Cool Box手袋，為休閒肩背包。圖／DELVAUX提供
So Cool形象圖突破了品牌既有的風格，相當新穎。圖／DELVAUX提供
So Cool形象圖突破了品牌既有的風格，相當新穎。圖／DELVAUX提供
So Cool系列 沙色撞色牛皮中型肩背包，售價11萬7,900元。圖／DELVAUX提供
So Cool系列 沙色撞色牛皮中型肩背包，售價11萬7,900元。圖／DELVAUX提供
So Cool包款表現外型俐落簡約，質地輕軟。圖／DELVAUX提供
So Cool包款表現外型俐落簡約，質地輕軟。圖／DELVAUX提供
DELVAUX So Cool包款近期在台上市。圖／DELVAUX提供
DELVAUX So Cool包款近期在台上市。圖／DELVAUX提供

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