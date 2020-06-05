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台東紅肉西瓜釀啤酒！台灣艾爾創意推出「西瓜酸啤酒」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
西瓜酸啤酒。圖／摘自台灣艾爾官網
西瓜酸啤酒。圖／摘自台灣艾爾官網

「台灣艾爾啤酒」是台灣第一家專門生產艾爾型啤酒的酒廠，過去曾生產過荔枝、蕃茄、青芒果等一系列水果風味的酸啤酒，今夏再推創意新品，取來台東紅肉大西瓜釀製成話題十足的「西瓜酸啤酒」。

話說，什麼是艾爾啤酒？其來自英文Ale的音譯， 被稱為「頂層發酵」或「常溫發酵」啤酒，是世界上最傳統的啤酒釀造方式， 據稱已有3000年以上的歷史。台灣艾爾的解釋文是：這一類的啤酒酵母在發酵的末期，酵母表面會附著發酵時產生的二氧化碳而浮於酒液的表面，發酵溫度也較拉格啤酒高（約為16~25℃），發酵時間較短；富有濃郁的水果香氣與飽滿的酒體，能明顯感受到複雜的層次風味。 而一般常見的主流啤酒大廠所用的Lager型酵母，則會沉澱於酒液底層。

至於「酸啤酒 Sour Beer」，顧名思義就是帶有酸味的啤酒，可算是比利時精釀啤酒的一種，形成酸味的方式大略有在釀造時加入乳酸菌，或是添加帶有酸味的水果釀造。

台灣艾爾的「西瓜酸啤酒」，則是選用台東盛產的紅肉大西瓜，並配合添加乳酸菌及多種酵母的酸啤酒發酵工藝，帶點酸香微甜，香氣淡雅，業者建議，再佐上些許的玫瑰鹽，能讓西瓜自然的淡淡香氣，釋放得清爽又俐落．

此酒款預計6月中旬於家樂福、Jasons、頂好、誠品生活上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東

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