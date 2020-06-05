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周湯豪裝帥穿AllSaints新裝透漂撇性格魅力 粉絲卻只在意「哥，這樣真的有瘦！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星周湯豪演繹AllSaints夏季男裝系列，展現帥氣魅力。圖／AllSaints提供
男星周湯豪演繹AllSaints夏季男裝系列，展現帥氣魅力。圖／AllSaints提供

男星周湯豪受到倫敦時尚品牌AllSaints的邀請，特別演繹了一系列夏季新裝，想展現有別以往的風格，但粉絲卻只在乎說「哥，這樣真的有瘦！」而除了AllSaints之外，Levi's再度與日本品牌Beams合作，以解構概念，拼接起不同年份的經典設計一曝光就獲得潮流迷的青睞，現在台灣也買得到了！

男星周湯豪演繹AllSaints夏季男裝系列，展現帥氣魅力。圖／AllSaints提供
男星周湯豪演繹AllSaints夏季男裝系列，展現帥氣魅力。圖／AllSaints提供

因為新冠疫情緣故，周湯豪鮮少有公開活動，但從他在社群平台上貼出的照片都可以明顯看出略為發福。所以，此次他受邀替AllSaints演繹夏季新裝，影像裡雖然有著「漂撇」的帥氣感，但照片一曝光後，他的粉絲卻還是在意說「哥，這樣真的有瘦！」讓人不禁莞爾。但周湯豪所詮釋的多項男裝單品中，又以夏威夷印花襯衫最受人矚目，這季多了幾分清新簡約，呈現懷舊復古的浪漫。而且質料柔軟的襯衫，更是許多男性消費者的夏日「定番款」造型，除了易於搭配，還能凸顯個人特色。

男星周湯豪演繹AllSaints夏季男裝系列，展現帥氣魅力。圖／AllSaints提供
男星周湯豪演繹AllSaints夏季男裝系列，展現帥氣魅力。圖／AllSaints提供

繼去年春夏後，Levi's再度與Beams合作，推出聯名系列。以半解對拼為發想主軸，將歷久彌新的經典款式及細節，藉由拆解、重組，使一件單品中蘊含著跨時代的經典樣貌。像是招牌的501®原創直筒牛仔褲，就具備了1937年的後口袋單針式鷹翅縫線、後腰釦環及微寬褲管的設計，與向90年代致敬，剪裁從腰臀至大腿更為方正及順修而成小直筒褲腳的501®93 STRAIGHT復刻直筒合而為一。在推出之後就深受品牌迷與潮流迷的喜愛，而現在這系列台灣也買得到了，預計在6月12日正式推出，於Levi's東區旗艦店販售。

Levi's與Beams聯名系列501®原創直筒牛仔褲9,500元。圖／Levi's提供
Levi's與Beams聯名系列501®原創直筒牛仔褲9,500元。圖／Levi's提供

AllSaints Vine紅葉印花襯衫4,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Vine紅葉印花襯衫4,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Borealis白底印花襯衫4,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Borealis白底印花襯衫4,800元。圖／AllSaints提供

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