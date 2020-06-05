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限時3天！7-11「咖啡珍珠歐蕾、統一布丁純奶茶」同品項第2件5折　萊爾富也有快閃優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN即日起推出限時3天的「解封新生活．獨樂樂不如眾樂樂」優惠活動。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起推出限時3天的「解封新生活．獨樂樂不如眾樂樂」優惠活動。圖／7－ELEVEN提供

疫情趨緩，6月7日起將大規模解封，7－ELEVEN、萊爾富即日起都推出限時3天的解封優惠。7－ELEVEN「解封新生活．獨樂樂不如眾樂樂」優惠活動6月5日至6月7日精選零食、糖果、家庭號飲料等超過20項商品，購買兩件以上更划算，其中包括CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶可享同品項第2件5折；萊爾富加分水運動補給飲料600ml、黑嘉麗軟糖等最低買1送1起。

在7－ELEVEN限時3天的「解封新生活．獨樂樂不如眾樂樂」活動中，還包括指定家庭號飲料第2件5折；利口樂、健達繽紛樂同品牌任選兩件52元；家樂氏、樂事盒裝、可樂果同品牌指定商品任選買3送1等優惠。

此外，7－ELEVEN整合集團資源3大支付工具結帳優惠自6月7日起再加碼，連續4周推出周日限定加碼3大支付立折10%，於6月7日、6月14日、6月21日、6月28日到7－ELEVEN消費持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買指定商品，結帳金額立即折10%，還可搭配使用OPEN POINT點數折抵消費金額，完成結帳後還可再累積OPEN POINT點數。

萊爾富即日起至6月7日限時3天的快閃優惠包括加分水運動補給飲料600ml、黑嘉麗軟糖買1送1；Hi Café大杯冰鴛鴦奶茶、光泉無加糖濃黑豆漿可享第2件10元；北海道風味家庭號吐司售價50元、可享單件特價39元；哈根達斯迷你杯（香草、夏威夷果仁、淇淋巧酥）售價105元、可享單件69元；烏龜玉米脆片可享加20元多1件。

萊爾富Hi Café聯新品「swiss miss可可冰沙」全台限量15萬杯，即日起至6月30日冰沙全品項任選第2杯6折，購買swiss miss聯名冰沙再送造型吸管套1個，數量有限送完為止。

萊爾富即日起至6月7日推出限時3天的快閃活動，指定商品可享最低買1送1起。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月7日推出限時3天的快閃活動，指定商品可享最低買1送1起。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN「解封新生活．獨樂樂不如眾樂樂」優惠活動6月5日至6月7日精選零食、糖果、家庭號飲料等超過20項商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「解封新生活．獨樂樂不如眾樂樂」優惠活動6月5日至6月7日精選零食、糖果、家庭號飲料等超過20項商品。圖／7－ELEVEN提供

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