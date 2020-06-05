打造夏日質感宅少不了「北歐風」、「泰國設計」這兩味

夏日炙熱且悶的天氣，讓人大減出門的欲望，若非必要寧願窩在家更舒服。透過清爽的夏日空間佈置，或花小預算打造質感宅，都能為心情注入正能量。而說到擅長透過簡約風營造空間的延伸感，北歐風與泰國設計更是設計界的箇中翹楚。

極簡的北歐風格一向深受許多人喜愛。瑪黑家居代理丹麥家居品牌Bloomingville旗下設計支線 Creative Collection 2020夏季新品，融入多元風格與個性設計，以「北歐經典」、「大地美學」和「浪漫主義」三種不同空間風格為主題，發展出充滿原創性與設計感的空間物件，為愛巢建構出一處恬靜夏日綠洲。

瑪黑家居選物引進丹麥家居品牌Bloomingville，以簡約設計與溫暖質感呈現北歐經典風。圖／瑪黑家居選物

「北歐經典」以低彩度大地色調，透過陶土、木材溫暖質地和手工雕琢，將大自然意象帶入居家，凝聚出寧靜的空間。「大地美學」混搭鮮明色彩、圖騰與線條，以木質、藤和竹等清爽元素營造出波西米亞風情的異域情調。「浪漫主義」復古中融合現代設計線條，在空間中交織出溫暖與懷舊情感。即日起至7月22日，Bloomingville夏季新品全面9折，滿3千元加贈品牌logo帆布購物袋。

瑪黑家居選物引進丹麥家居品牌Bloomingville，復古設計喚起溫暖的懷舊情懷。圖／瑪黑家居選物

泰國設計一向以設計感與高性價比而受歡迎。設計購物網站Pinkoi集結泰國小眾設計，主打花少少的預算就能打造質感宅。一幅充滿夏日清新感的畫作，就能簡單提升居家顏值，也能隨著季節轉換變化情境，「Femqo Design熱帶植物壁畫」售價僅新台幣316元，性價比非常高。

Femqo Design熱帶植物壁畫，售價316元。圖／Pinkoi提供