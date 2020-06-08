懶人包／聯合數位文創2020下半年展演活動一次看

國內疫情趨緩，藝文產業紛紛復甦，聯合數位文創今年下半年也準備了許多精彩可期的展演活動，最快在六月中就可以與民眾見面，趕快來看看有哪些活動吧！

展覽活動類

名偵探柯南科學搜查展(高雄場) 6/16-9/13

日本特別企劃、超人氣「名偵探柯南科學搜查展」陸續巡迴了東京、名古屋、福岡、大阪等地，繼2019台北站，2020台灣巡展第二站來到高雄國立科學工藝博物館！



喜歡研究推理的柯南粉不要再錯過機會了，快邀朋友一起化身名偵探，親身走入故事場景蒐集證據，透過科學鑑定，訓練敏銳觀察力！跟著柯南一起推理，利用科學的搜查找出事件的真相！



展覽日期：2020/6/16 ~ 2020/9/13

展覽地點：國立科學工藝博物館 北館2樓一、二特展廳（高雄市三民區九如一路720號）

黃阿瑪相遇十週年小店鋪(高雄站) 6/24-8/31

全台最萌、最療癒的黃阿瑪的後宮生活，今年初在華山文創園區的快閃店，吸引許多瑪民、貓奴們朝聖。今年下半年「相遇十週年小店鋪」將於6月24日在高雄夢時代和大家見面！除了多項十週年周邊商品外，也將推出高雄限定款，準備萌翻熱浪浪的高雄。



活動日期：2020/6/24 ~ 2020/8/31

活動地點：夢時代購物中心&統一時代百貨3F連通口（高雄市前鎮區中華五路789號）

西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展 6/24-9/13

全球知名超現實藝術大師－尤傑尼歐最知名系列大作「365ﾟ」今年暑假即將於台北華山盛大展出。

西班牙超現實藝術家尤傑尼歐（Eugenio Recuenco）擅長獨特陰鬱攝影風格，將時尚元素結合濃烈油畫感，以歷史、文化、藝術、電影等題材為靈感，耗時8年時間，完成舉世盛名的「365°」系列，此系列展覽在國外也都享有非常高的人氣和觀展紀錄。今夏就到台灣華山感受「自身成為超現實」的奇幻經驗！

展覽日期：2020/6/24 ~ 2020/9/13

展覽地點：華山1914文化創意園區 東2C館（台北市八德路一段1號）

返校Detention實境體驗展 7/6-9/20

繼遊戲及電影大獲好評後，全球暢銷恐怖遊戲「返校Detention」這次以沉浸式體驗打造「實境體驗展」，首次挑戰將電腦單機遊戲轉換成實境體驗的多元展覽，民眾將真正加入地下讀書會，七月在松山文創園區登場。

《返校Detention‧實境體驗展》整個體驗過程將扣緊遊戲場景、劇情，更加入演員演出，讓世代年輕人透過「沉浸式體驗」再次感受歷史的重量及濃厚，用不同的方式見證女主角方芮欣的經歷、掙扎與輪迴。

展覽日期：2020/7/06 ~ 2020/9/20

展覽地點：松山文創園區 北向製菸工廠（台北市信義區菸廠路88號）

旗山馬拉松 12/6

廣受跑友好評、全台唯一的旗山馬拉松，每屆都吸引萬人報名參加，今年一樣不負眾望如期於高雄舉辦，更多活動相關消息敬請等待官方公告。

活動日期：2020/12/06

活動地點：高雄旗山

藝文表演類

法語音樂劇巨星演唱會《Les 3G 三面情人》7/25-7/26

被全球粉絲推崇為法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，最經典巨星卡司達米安‧薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)，首度組成的三人男子團體，是兼具俊美面貌、完美聲線與讓人無法抗拒的獨特魅力的法國歌手，即將於七月來台開唱，國際巡迴製作台北全球首站，詮釋經典音樂劇及奧斯卡得獎電影曲目，讓台灣觀眾再一次心動心醉。

表演期間：2020/7/25 ~ 2020/7/26

表演地點：台北國父紀念館（台北市信義區仁愛路四段505號）

漢斯季默：好萊塢王者之音 10/21

漢斯季默是當今好萊塢最具影響力的配樂大師，除了曾以《獅子王》奪得奧斯卡最佳配樂獎之外，他與導演諾蘭合作的《蝙蝠俠三部曲》、《全面啟動》等，更被譽為近年影壇的神作。

在國際影壇享有崇高地位的漢斯季默，將得意的作品以交響樂規模重新編曲，加入獨家的訪談與幕後影片，呈現巨蛋級規格的頂級聲光效果，打造出震撼人心的經典大秀《漢斯季默：好萊塢王者之音》，於歐洲巡演場場爆滿、一票難求，今年10月21日在台北小巨蛋將是亞洲首演！

表演期間：2020.10.21

表演地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路4段2號）

聲聲不息 10/25、10/30、11/8、11/20

一個旅台多年的美籍音樂教授、一個從小失明的天才鋼琴家的雙鋼琴說唱音樂會。

台灣樂壇最逗趣的鋼琴師徒檔，繼轟動兩岸的《彈琴說愛》之後，二人再度攜手合作，帶來兩小時精彩絕倫的尖峰對彈，今年10月看兩位鋼琴家在異國文化與視覺障礙的雙重矛盾中，如何笑彈人生，用音樂譜出最豐沛的生命樂章！

表演時間與地點：2020/10/25（日）桃園市政府文化局演藝廳

2020/10/30（五）高雄衛武營國家表演廳

2020/11/08（日）台北國家演奏廳

2020/11/20（五）台中國家歌劇院

莫斯科古典芭蕾 12/17-12/20、12/25-12/27

俄國三大芭蕾舞團之一的莫斯科古典芭蕾舞團，將於聖誕檔期二度來台。繼2018年首次訪台創下完售的票房紀錄，莫斯科古典芭蕾舞團今年將巡演台北與高雄雙城，12月17日至20日於國家戲劇院、12月25日至27日於衛武營戲劇院，總共演出八場，演出舞碼除了最受歡迎的《天鵝湖》之外，亦將帶來聖誕節檔期必看的《胡桃鉗》。

表演時間與地點：2020/12/17-20 台北站

2020/12/25-27 高雄站

暑假即將到來，在落實個人防護措施，包括勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩等前提下，鼓勵民眾把握時間參與展演活動，走出戶外深呼吸，迎接後疫情時代的藝文新生活。

聯合數位文創表示，上述藝文展演活動目前正積極與場地、演出團隊等進行最後溝通，將陸續公布售票資訊，相關消息依udn瘋活動官網、官方粉絲團等公告為主，或電洽（02）7721-6955分機1。