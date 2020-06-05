日本男子教你輕鬆做家庭料理／日式天婦羅、海南雞炊飯
沒瓦斯爐就沒辦法做好料？經常在YouTube上分享料理的人氣YouTuber、日本男子KAZU 教你「不開火」也能輕鬆煮，只要有方便使用的電子鍋、電磁爐，運用台灣市場上很容易買得到的食材，就能做出道地美味的日式風味家庭料理喔！
【第一道：日式天婦羅】
在日本，天婦羅原來是普通的家庭料理。與高級料理無法畫上等號。不知從什麼時候起，天婦羅變成高級和食的代名詞。天婦羅就這樣從平凡人躍升為貴族。在家做天婦羅其實很簡單，只需將蔬菜切一切後沾裹薄薄的麵衣，下鍋油炸就完成， 推薦你試著運用當季蔬菜來做。
●材料
（食材請隨喜好做選擇）
蝦子適量、茄子適量、南瓜適量、香菇適量、舞菇量、紫蘇適量、蘆筍適量、蓮藕適量
炸蔬菜：洋蔥絲、紅蘿蔔絲、鴨兒芹均適量
麵衣：低筋麵粉100公克、太白粉2茶匙、水200毫升
●作法
1.首先將想吃的食材切好備用。
2.將蝦殼去除(留下尾巴最後一節)，開背挑除腸泥，在腹部的部分輕切四刀。
3.壓一下蝦背部，將筋折直。
4.進行油炸前，將麵衣材料混合成麵糊備用。
5.熱油鍋至攝氏170度左右。
6.蝦沾裹麵糊後下鍋油炸，炸到酥脆即可起鍋。
7.剩下的麵糊與要炸的蔬菜一同拌勻，下鍋油炸。
8.裹上麵糊後的蔬菜放在湯勺中下油鍋，這樣下鍋油炸比較不會散掉，炸到酥脆即可起鍋。
●Tips
調製麵糊時請使用冷水，加入冰塊尤佳， 如此一來可以讓炸過的麵衣更加酥脆。
【第二道：日式海南雞炊飯】
濃濃日式風格的海南雞飯，一吃就喜歡！在日本，你能吃到各國美食，其中海南雞飯就是一道有著超高人氣的料理。其實用電子鍋就能輕鬆做出美味的海南雞飯。含有味噌的醬汁，帶點微微的日式風格， 推薦你一定要試試看這道食譜。
●材料
雞胸肉1片、米2杯、水2杯
炊飯調味料 ：雞粉1茶匙、料理酒1大匙、蔥末1支、蒜末1瓣
醬汁：檸檬汁2茶匙、蠔油2茶匙、魚露2茶匙、水3大匙、味噌1茶匙、香油1/2茶匙、薑末1節(15公克)、蒜末1瓣、蔥末或香菜適量
●作法
1.將雞胸肉用叉子平均地插出好幾個洞。
2.將醬汁材料混合備用。
3.洗好米，在飯鍋裡放入炊飯調味料和雞胸肉後，啟動煮飯模式。
4.煮好飯後將雞肉取出，並將飯拌一拌。
5.雞肉切大塊。
6.擺好盤，在雞肉上淋上醬汁。
●Tips
1.平常的作法是放一整支青蔥進電鍋中煮，煮好後直接撈起丟掉。因為我喜歡吃青蔥，所以特別將它切末放進去。
2.味噌不放也沒關係，加了以後味道更加濃厚，請依個人喜好做調整。
※作者介紹：KAZU
經歷過喜歡切小黃瓜，持續切到被罵的孩童時期；將冰箱中的蛋全部煮成水煮蛋，再放回冰箱而被罵的學生時代；在拉麵店中擅自做起超專業咖哩的打工時代；移居台灣後，見到各式各樣沒見過的魚類料理的研究時期。料理始終是埋藏在心底的一顆種子。從事過吉他手、網頁工程師、攝影師、影像工作者等多種職業，一回神赫然發現自己竟然成為做料理的日本男子，是一位就算失敗也會笑著跟各位報告的料理人。「那個人也能做的話，我也可以。」是日本男子給人的印象。目前正持續構思不特別但是超美味的食譜。下一個目標是窮遊的世界旅行料理家。今天正介於「認真與不認真」之間，持續在料理之路上。
【摘文選自：《日本男子的日式家庭料理》、作者：KAZU、攝影：格瑞蘇、李曼瑩、圖文提供：四塊玉文創、整理：記者柯意如】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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