快訊

影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀

遠東航空欠薪、資遣費 1029名員工聲請強制執行獲准

日本男子教你輕鬆做家庭料理／日式天婦羅、海南雞炊飯

聯合報 / 文／KAZU
日式天婦羅。攝影／格瑞蘇、李曼瑩、四塊玉文創提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日式天婦羅。攝影／格瑞蘇、李曼瑩、四塊玉文創提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沒瓦斯爐就沒辦法做好料？經常在YouTube上分享料理的人氣YouTuber、日本男子KAZU 教你「不開火」也能輕鬆煮，只要有方便使用的電子鍋、電磁爐，運用台灣市場上很容易買得到的食材，就能做出道地美味的日式風味家庭料理喔！

【第一道：日式天婦羅】

在日本，天婦羅原來是普通的家庭料理。與高級料理無法畫上等號。不知從什麼時候起，天婦羅變成高級和食的代名詞。天婦羅就這樣從平凡人躍升為貴族。在家做天婦羅其實很簡單，只需將蔬菜切一切後沾裹薄薄的麵衣，下鍋油炸就完成， 推薦你試著運用當季蔬菜來做。

●材料

（食材請隨喜好做選擇）

蝦子適量、茄子適量、南瓜適量、香菇適量、舞菇量、紫蘇適量、蘆筍適量、蓮藕適量

炸蔬菜：洋蔥絲、紅蘿蔔絲、鴨兒芹均適量

麵衣：低筋麵粉100公克、太白粉2茶匙、水200毫升

●作法

1.首先將想吃的食材切好備用。

2.將蝦殼去除(留下尾巴最後一節)，開背挑除腸泥，在腹部的部分輕切四刀。

3.壓一下蝦背部，將筋折直。

4.進行油炸前，將麵衣材料混合成麵糊備用。

5.熱油鍋至攝氏170度左右。

6.蝦沾裹麵糊後下鍋油炸，炸到酥脆即可起鍋。

7.剩下的麵糊與要炸的蔬菜一同拌勻，下鍋油炸。

8.裹上麵糊後的蔬菜放在湯勺中下油鍋，這樣下鍋油炸比較不會散掉，炸到酥脆即可起鍋。

●Tips

調製麵糊時請使用冷水，加入冰塊尤佳， 如此一來可以讓炸過的麵衣更加酥脆。

【第二道：日式海南雞炊飯】

日式海南雞炊飯。攝影／格瑞蘇、李曼瑩、四塊玉文創提供
日式海南雞炊飯。攝影／格瑞蘇、李曼瑩、四塊玉文創提供

濃濃日式風格的海南雞飯，一吃就喜歡！在日本，你能吃到各國美食，其中海南雞飯就是一道有著超高人氣的料理。其實用電子鍋就能輕鬆做出美味的海南雞飯。含有味噌的醬汁，帶點微微的日式風格， 推薦你一定要試試看這道食譜

●材料

雞胸肉1片、米2杯、水2杯

炊飯調味料 ：雞粉1茶匙、料理酒1大匙、蔥末1支、蒜末1瓣

醬汁：檸檬汁2茶匙、蠔油2茶匙、魚露2茶匙、水3大匙、味噌1茶匙、香油1/2茶匙、薑末1節(15公克)、蒜末1瓣、蔥末或香菜適量

●作法

1.將雞胸肉用叉子平均地插出好幾個洞。

2.將醬汁材料混合備用。

3.洗好米，在飯鍋裡放入炊飯調味料和雞胸肉後，啟動煮飯模式。

4.煮好飯後將雞肉取出，並將飯拌一拌。

5.雞肉切大塊。

6.擺好盤，在雞肉上淋上醬汁。

●Tips

1.平常的作法是放一整支青蔥進電鍋中煮，煮好後直接撈起丟掉。因為我喜歡吃青蔥，所以特別將它切末放進去。

2.味噌不放也沒關係，加了以後味道更加濃厚，請依個人喜好做調整。

※作者介紹：KAZU

經歷過喜歡切小黃瓜，持續切到被罵的孩童時期；將冰箱中的蛋全部煮成水煮蛋，再放回冰箱而被罵的學生時代；在拉麵店中擅自做起超專業咖哩的打工時代；移居台灣後，見到各式各樣沒見過的魚類料理的研究時期。料理始終是埋藏在心底的一顆種子。從事過吉他手、網頁工程師、攝影師、影像工作者等多種職業，一回神赫然發現自己竟然成為做料理的日本男子，是一位就算失敗也會笑著跟各位報告的料理人。「那個人也能做的話，我也可以。」是日本男子給人的印象。目前正持續構思不特別但是超美味的食譜。下一個目標是窮遊的世界旅行料理家。今天正介於「認真與不認真」之間，持續在料理之路上。

【摘文選自：《日本男子的日式家庭料理》、作者：KAZU、攝影：格瑞蘇、李曼瑩、圖文提供：四塊玉文創、整理：記者柯意如】

書名／《日本男子的日式家庭料理》、作者／KAZU、攝影／格瑞蘇、李曼瑩、四塊玉文創提供
書名／《日本男子的日式家庭料理》、作者／KAZU、攝影／格瑞蘇、李曼瑩、四塊玉文創提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 冰箱 食譜

延伸閱讀

日本電通公司接獲炸彈威脅 疏散東京總部大樓

台日公車文化差異 過來人曝「台人通病」：千萬別犯

兩人枉死引關注 日本國會通過修法嚴懲逼車

疫情提高自行車違規率 日本東京警方加強取締

相關新聞

超市換購名廚保鮮盒「連環爆」 連鎖超市公布退貨方式

嚇死人，在超市集點換購的玻璃保鮮盒竟然發生「連環自爆」。連鎖超市去年6月至10月推出英國名廚傑米奧利佛集點換購活動，...

DELVAUX新款托特包超帥氣 形象圖玩很開 集體搞怪

向來秉持頂級皮件的格局，比利時DELVAUX的形象圖、藝術家合作系列都散發端莊沉穩的氣息，近期推出春夏全新的So Coo...

台東紅肉西瓜釀啤酒！台灣艾爾創意推出「西瓜酸啤酒」

「台灣艾爾啤酒」是台灣第一家專門生產艾爾型啤酒的酒廠，過去曾生產過荔枝、蕃茄、青芒果等一系列水果風味的酸啤酒，今夏再推創...

周湯豪裝帥穿AllSaints新裝透漂撇性格魅力 粉絲卻只在意「哥，這樣真的有瘦！」

男星周湯豪受到倫敦時尚品牌AllSaints的邀請，特別演繹了一系列夏季新裝，想展現有別以往的風格，但粉絲卻只在乎說「哥...

打造夏日質感宅少不了「北歐風」、「泰國設計」這兩味

夏日炙熱且悶的天氣，讓人大減出門的欲望，若非必要寧願窩在家更舒服。透過清爽的夏日空間佈置，或花小預算打造質感宅，都能為心...

限時3天！7-11「咖啡珍珠歐蕾、統一布丁純奶茶」同品項第2件5折　萊爾富也有快閃優惠

疫情趨緩，6月7日起將大規模解封，7－ELEVEN、萊爾富即日起都推出限時3天的解封優惠。7－ELEVEN「解封新生活．...

日本男子教你輕鬆做家庭料理／日式天婦羅、海南雞炊飯

沒瓦斯爐就沒辦法做好料？經常在YouTube上分享料理的人氣YouTuber、日本男子KAZU 教你「不開火」也能輕鬆煮...

在家烤曲奇好簡單／經典維也納酥餅、紅茶莎布蕾酥餅

濃郁美味的曲奇餅乾、各式西點，烘培新手也有可能自己在家DIY嗎？知名部落客「Jane的歡樂廚房」宋淑娟老師親自示範，教你...

跳脫色彩框框 BOSS Brooks Brother白色預約盛夏自信

自由應該是什麼顏色呢？自由也可以是純潔、無色或純白。BOSS以「Alive」為精神標語，推出一套合身剪裁的彈性棉質白色雙...

景甜一身薰衣草紫變夢幻仙子 吳謹言穿西裝散發禪味

法國輕奢品牌sandro的官方微博出現一張景甜的照片，淡雅柔美的薰衣草色，簡直是仙子降臨的色彩，皮膚白的女生相當適合這個...

Blancpain 2020新表終曝光 蛋白石面Villeret古典婉約

因為疫情關係，原本瑞士兩大表展的巴塞爾表展（Baselworld）因疫情取消，而鐘表與奇蹟（Watches & Wond...

LVMH集團太子幫接班成型 三公子Frederic Arnault出任泰格豪雅執行長

世界最大的奢侈品集團LVMH近期真是多事之秋，先前想高價併購美國珠寶商Tiffany & Co.交易恐生變之外，這場新冠...

熱門新聞

蝦皮購物宣布即日起「蝦皮超市每天下午5點限量開賣醫療口罩」

生活市集第二波MIT醫療口罩開賣！每人最多可買10盒

開幕送400隻烤鴨！金牌長承烤鴨新推「1鴨8吃」

威力彩今開「64牌」頭獎摃龜 下周一頭獎上看7億

國旅補助加碼 暑假離島旅遊大爆發

男子買口罩排第一個狂掃40盒惹怨 網友點出關鍵原因力挺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。