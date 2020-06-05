在家烤曲奇好簡單／經典維也納酥餅、紅茶莎布蕾酥餅
濃郁美味的曲奇餅乾、各式西點，烘培新手也有可能自己在家DIY嗎？知名部落客「Jane的歡樂廚房」宋淑娟老師親自示範，教你親手製作餅乾，好吃好看還能包裝成小禮盒，讓親朋好友都感受到你滿滿的心意喔。更重要的是步驟簡單，你我都能輕鬆做到，西點達人零失敗秘訣現在大曝光！
【第一道點心：經典維也納酥餅】
幾乎沒有水分，全靠奶油撐起風味的餅乾，非常迷人。只是擠出餅乾團需要用點力氣，不過要相信只要多加練習就能完美，你也可以做出好吃又好看的經典餅乾。
●份量：約24片
●材料：
1. 無鹽發酵奶油115g
2. 純糖粉45g
3. 鹽1g
4. 蛋白30g
5. 低筋麵粉135g
6. 香草豆莢粉適量
●裝飾：
1. 橘子巧克力適量
●事前準備：
烘烤前烤箱以170˚C預熱。
●作法：
1.室溫下奶油打軟後，篩入純糖粉和鹽，繼續以攪拌器攪打至奶油乳化。
2. 再加入蛋白攪打均勻。
3. 篩入低筋麵粉和香草豆莢粉。
4. 用橡皮刮板將所有材料拌合。
5. 麵糊裝入已套花嘴（6齒花嘴）的擠花袋中。烤盤放上烘焙紙，花嘴距離烤盤約1公分，由下往上寫山字的方式擠出。
6. 擠好後放入烤箱以170℃烘烤25 ∼30分鐘，熄火後燜約5 ∼7分鐘出爐。
7. 冷卻至室溫後，即可密封保存。
8. 使用不同花嘴會呈現不同樣貌，可以自己替換嘗試，圖中使用的是10齒花嘴。餅乾沾上適量的融化巧克力做裝飾，也是一種變化。圖片中為橘子巧克力。
【第二道點心：紅茶莎布蕾酥餅】
酥酥鬆鬆的餅乾質地，加上奶油的香氣與紅茶的滋味，閉上眼睛宛如置身於歐洲品嘗著下午茶！
●份量：約20片
●材料：
1. 無鹽發酵奶油120g
2. 細砂糖25g
3. 三溫糖30g
4. 鹽1小撮
5. 紅茶茶包10g
6. 熱水13g
7. 低筋麵粉160g
●事前準備：
紅茶包事先以熱水浸泡備用。
奶油於室溫下放至軟化。
烘烤前烤箱以170˚C預熱。
●作法：
1. 奶油室溫下打軟至絨毛狀，加入細砂糖、鹽以中高速攪打至奶油顏色變白、具篷鬆感。
2. 加入浸泡過後的茶葉及茶汁拌勻。
3. 篩入低筋麵粉拌勻。
4. 將麵團整形成圓柱體，或是正方體都行，以保鮮膜包覆麵團，放置冰箱冷藏至少3小時或隔夜。
Tips：麵團製作完成靜置後，烘烤風味更勝一籌。
5. 烤箱先以170˚C預熱。將冰鎮後的麵團切片排放在烤盤上，並放入烤箱後以170˚C烘烤20∼25分鐘。
Tips：中途視家中烤箱特性，可將烤盤轉向幫助受熱上色。
6. 餅乾出爐囉！出爐後的餅乾在烤盤上冷卻後密封保存。
※作者介紹：宋淑娟（Jane）
自小鍾情於廚房裡的氣味，源自於小時候跟在廚房裡父母親身邊的耳濡目染，看著每道佳肴從單一食材組合出多層次的美味，覺得奇妙的不可思議。愛照顧人的個性促使成立Jane的歡樂廚房部落格，希望透過仔細地分享，讓喜歡烘焙、料理的朋友們，輕鬆簡單的接觸。
【摘文選自：《餅乾小禮盒》、作者：宋淑娟（Jane）、圖文提供：橘子文化、整理：記者柯意如】
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