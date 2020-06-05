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在家烤曲奇好簡單／經典維也納酥餅、紅茶莎布蕾酥餅

聯合報 / 文／宋淑娟（Jane）
經典維也納酥餅。圖／橘子文化
經典維也納酥餅。圖／橘子文化

濃郁美味的曲奇餅乾、各式西點，烘培新手也有可能自己在家DIY嗎？知名部落客「Jane的歡樂廚房」宋淑娟老師親自示範，教你親手製作餅乾，好吃好看還能包裝成小禮盒，讓親朋好友都感受到你滿滿的心意喔。更重要的是步驟簡單，你我都能輕鬆做到，西點達人零失敗秘訣現在大曝光！

【第一道點心：經典維也納酥餅】

幾乎沒有水分，全靠奶油撐起風味的餅乾，非常迷人。只是擠出餅乾團需要用點力氣，不過要相信只要多加練習就能完美，你也可以做出好吃又好看的經典餅乾。

經典維也納酥餅：花嘴距離烤盤約1公分，由下往上寫山字的方式擠出。
經典維也納酥餅：花嘴距離烤盤約1公分，由下往上寫山字的方式擠出。
經典維也納酥餅。圖／橘子文化
經典維也納酥餅。圖／橘子文化

●份量：約24片

●材料：

1. 無鹽發酵奶油115g

2. 純糖粉45g

3. 鹽1g

4. 蛋白30g

5. 低筋麵粉135g

6. 香草豆莢粉適量

●裝飾：

1. 橘子巧克力適量

●事前準備：

烘烤前烤箱以170˚C預熱。

●作法：

1.室溫下奶油打軟後，篩入純糖粉和鹽，繼續以攪拌器攪打至奶油乳化。

2. 再加入蛋白攪打均勻。

3. 篩入低筋麵粉和香草豆莢粉。

4. 用橡皮刮板將所有材料拌合。

5. 麵糊裝入已套花嘴（6齒花嘴）的擠花袋中。烤盤放上烘焙紙，花嘴距離烤盤約1公分，由下往上寫山字的方式擠出。

6. 擠好後放入烤箱以170℃烘烤25 ∼30分鐘，熄火後燜約5 ∼7分鐘出爐。

7. 冷卻至室溫後，即可密封保存。

8. 使用不同花嘴會呈現不同樣貌，可以自己替換嘗試，圖中使用的是10齒花嘴。餅乾沾上適量的融化巧克力做裝飾，也是一種變化。圖片中為橘子巧克力。

經典維也納酥餅：沾上適量的融化巧克力做裝飾，也是一種變化。圖為橘子巧克力。圖／橘子文化
經典維也納酥餅：沾上適量的融化巧克力做裝飾，也是一種變化。圖為橘子巧克力。圖／橘子文化

【第二道點心：紅茶莎布蕾酥餅】

紅茶莎布蕾酥餅。圖／橘子文化
紅茶莎布蕾酥餅。圖／橘子文化

酥酥鬆鬆的餅乾質地，加上奶油的香氣與紅茶的滋味，閉上眼睛宛如置身於歐洲品嘗著下午茶！

●份量：約20片

●材料：

1. 無鹽發酵奶油120g

2. 細砂糖25g

3. 三溫糖30g

4. 鹽1小撮

5. 紅茶茶包10g

6. 熱水13g

7. 低筋麵粉160g

●事前準備：

紅茶包事先以熱水浸泡備用。

奶油於室溫下放至軟化。

烘烤前烤箱以170˚C預熱。

●作法：

紅茶莎布蕾酥餅：加入浸泡過後的茶葉及茶汁拌勻。
紅茶莎布蕾酥餅：加入浸泡過後的茶葉及茶汁拌勻。

1. 奶油室溫下打軟至絨毛狀，加入細砂糖、鹽以中高速攪打至奶油顏色變白、具篷鬆感。

2. 加入浸泡過後的茶葉及茶汁拌勻。

3. 篩入低筋麵粉拌勻。

4. 將麵團整形成圓柱體，或是正方體都行，以保鮮膜包覆麵團，放置冰箱冷藏至少3小時或隔夜。

Tips：麵團製作完成靜置後，烘烤風味更勝一籌。

5. 烤箱先以170˚C預熱。將冰鎮後的麵團切片排放在烤盤上，並放入烤箱後以170˚C烘烤20∼25分鐘。

Tips：中途視家中烤箱特性，可將烤盤轉向幫助受熱上色。

6. 餅乾出爐囉！出爐後的餅乾在烤盤上冷卻後密封保存。

紅茶莎布蕾酥餅。圖／橘子文化
紅茶莎布蕾酥餅。圖／橘子文化

※作者介紹：宋淑娟（Jane）

自小鍾情於廚房裡的氣味，源自於小時候跟在廚房裡父母親身邊的耳濡目染，看著每道佳肴從單一食材組合出多層次的美味，覺得奇妙的不可思議。愛照顧人的個性促使成立Jane的歡樂廚房部落格，希望透過仔細地分享，讓喜歡烘焙、料理的朋友們，輕鬆簡單的接觸。

【摘文選自：《餅乾小禮盒》、作者：宋淑娟（Jane）、圖文提供：橘子文化、整理：記者柯意如】

書名／《餅乾小禮盒》、作者／宋淑娟（Jane）、圖／橘子文化提供
書名／《餅乾小禮盒》、作者／宋淑娟（Jane）、圖／橘子文化提供

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