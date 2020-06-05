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跳脫色彩框框 BOSS Brooks Brother白色預約盛夏自信

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Brooks Brothers，白色金扣西裝外套，價格店洽。圖 / Brooks Brothers提供。
Brooks Brothers，白色金扣西裝外套，價格店洽。圖 / Brooks Brothers提供。

自由應該是什麼顏色呢？自由也可以是純潔、無色或純白。BOSS以「Alive」為精神標語，推出一套合身剪裁的彈性棉質白色雙排扣西裝，企圖詮釋女性獨立而優雅、自信而自由的果敢特質。

從軍裝演變而來的西裝，由於複雜的結構、有稜有角的線條，通常被歸類在男性的時裝元素脈絡中，而BOSS此回推出的「Alive」成套全白色西裝，則以形式為女性自由展現身體輪廓發聲，其中長廓形的外套將讓穿搭更具層次感，同時再搭配上印有「Feel ALIVE」訴求的同色簡約素T恤，一次跳脫形式、型別與色彩的框架，展現自由隨性。

事實上白色一向是夏天的「定番」萬用色彩，本季Brooks Brothers也在2020春夏中的Red Fleece與Mainline兩個系列推出多項白色單品。mainline中的白色短版雙排釦外套，由寬至窄的V字型鈕扣具有視覺上的修身效果，一旦搭配藍色條紋的襯衫則更顯海洋與自信氣息，而Red Fleece系列則彷彿帶人提前在豔陽下嬉戲：夏季薄呢料連身洋裝平口、削肩的剪裁，搭配上黃色腰帶，呼喚了夏日的清爽；此外鏤空小花圖案的白色上衣搭配白色短褲展現輕快能量，再換上輕便涼鞋、手提海灘包，感覺對了，隨時就要出發。

Brooks Brothers，夏季薄呢料洋裝，價格店洽。圖 / Brooks Brothers提供。
Brooks Brothers，夏季薄呢料洋裝，價格店洽。圖 / Brooks Brothers提供。
輕便的白色小花鏤空上衣、白短褲，2020夏季，感覺對了就要出發。圖 / Brooks Brothers提供。
輕便的白色小花鏤空上衣、白短褲，2020夏季，感覺對了就要出發。圖 / Brooks Brothers提供。
透過中性的西裝與純白顏色，BOSS打造出專屬女性的中性、俐落與自由風範。圖 / BOSS提供。
透過中性的西裝與純白顏色，BOSS打造出專屬女性的中性、俐落與自由風範。圖 / BOSS提供。
BOSS，ALIVE特別版白色雙排扣西裝外套，16,900元。圖 / BOSS提供。
BOSS，ALIVE特別版白色雙排扣西裝外套，16,900元。圖 / BOSS提供。

西裝 男性

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