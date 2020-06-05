聽新聞
test
0:00 / 0:00
跳脫色彩框框 BOSS Brooks Brother白色預約盛夏自信
自由應該是什麼顏色呢？自由也可以是純潔、無色或純白。BOSS以「Alive」為精神標語，推出一套合身剪裁的彈性棉質白色雙排扣西裝，企圖詮釋女性獨立而優雅、自信而自由的果敢特質。
從軍裝演變而來的西裝，由於複雜的結構、有稜有角的線條，通常被歸類在男性的時裝元素脈絡中，而BOSS此回推出的「Alive」成套全白色西裝，則以形式為女性自由展現身體輪廓發聲，其中長廓形的外套將讓穿搭更具層次感，同時再搭配上印有「Feel ALIVE」訴求的同色簡約素T恤，一次跳脫形式、型別與色彩的框架，展現自由隨性。
事實上白色一向是夏天的「定番」萬用色彩，本季Brooks Brothers也在2020春夏中的Red Fleece與Mainline兩個系列推出多項白色單品。mainline中的白色短版雙排釦外套，由寬至窄的V字型鈕扣具有視覺上的修身效果，一旦搭配藍色條紋的襯衫則更顯海洋與自信氣息，而Red Fleece系列則彷彿帶人提前在豔陽下嬉戲：夏季薄呢料連身洋裝平口、削肩的剪裁，搭配上黃色腰帶，呼喚了夏日的清爽；此外鏤空小花圖案的白色上衣搭配白色短褲展現輕快能量，再換上輕便涼鞋、手提海灘包，感覺對了，隨時就要出發。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言