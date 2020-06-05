跳脫色彩框框 BOSS Brooks Brother白色預約盛夏自信

自由應該是什麼顏色呢？自由也可以是純潔、無色或純白。BOSS以「Alive」為精神標語，推出一套合身剪裁的彈性棉質白色雙排扣西裝，企圖詮釋女性獨立而優雅、自信而自由的果敢特質。

從軍裝演變而來的西裝，由於複雜的結構、有稜有角的線條，通常被歸類在男性的時裝元素脈絡中，而BOSS此回推出的「Alive」成套全白色西裝，則以形式為女性自由展現身體輪廓發聲，其中長廓形的外套將讓穿搭更具層次感，同時再搭配上印有「Feel ALIVE」訴求的同色簡約素T恤，一次跳脫形式、型別與色彩的框架，展現自由隨性。