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景甜一身薰衣草紫變夢幻仙子 吳謹言穿西裝散發禪味

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
吳謹言和景甜都詮釋了法國輕奢品牌sandro的西裝外套。圖／取自微博
吳謹言和景甜都詮釋了法國輕奢品牌sandro的西裝外套。圖／取自微博

法國輕奢品牌sandro的官方微博出現一張景甜的照片，淡雅柔美的薰衣草色，簡直是仙子降臨的色彩，皮膚白的女生相當適合這個顏色；纖瘦的吳謹言之前也穿了米白色的西裝，在竹林場景拍攝美圖，加上她本人的古典美，洋溢了禪機意境。

景甜的照片拍攝手法相當復古，像以前交筆友年代的信紙印花，非常浪漫，她所穿的服裝是sandro 2020春夏亞麻混紡西服套裝，低飽和度的紫色調，像掉進唯美夢幻的薰衣草花園，視覺雅致清爽。Sandro 2020春夏系列演繹了時光交錯之感，像跨越時空旅行的女子，穿梭在十八世紀的絲綢工藝中，帶著印度美學的異國情調，西裝則延續了法式優雅的特質，呈現簡約當代感；吳謹言所穿的則是秋冬米色調的西裝外套，展現知性優雅的出塵氣息。

提及法式優雅的氣質，kate spade在2020春夏推出粗花呢的外套與裙裝，也瀰漫了濃厚的法國情調，同樣適合都會女子的上班妝束，官方微博也放了鍾楚曦在Le Figaro別冊中身穿粗花呢服裝的拍攝照片，勾勒出當代女性既帥氣又優雅的風格。

鍾楚曦演繹kate spade春夏粗花呢套裝的自信優雅。圖／取自微博
鍾楚曦演繹kate spade春夏粗花呢套裝的自信優雅。圖／取自微博
景甜詮釋浪漫夢幻的紫色sandro 2020春夏亞麻混紡西服套裝。圖／取自微博
景甜詮釋浪漫夢幻的紫色sandro 2020春夏亞麻混紡西服套裝。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝，展現優雅寧靜的簡約美。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝，展現優雅寧靜的簡約美。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝，選了一個拍照的好佈景。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝，選了一個拍照的好佈景。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝搭配短裙，一身夏日小清新。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝搭配短裙，一身夏日小清新。圖／取自微博
鍾楚曦演繹kate spade春夏粗花呢套裝的自信優雅。圖／取自微博
鍾楚曦演繹kate spade春夏粗花呢套裝的自信優雅。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝搭配短裙，一身夏日小清新。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝搭配短裙，一身夏日小清新。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝搭配短裙，拍出寧靜的美感氛圍。圖／取自微博
吳謹言身穿sandro米白色洋裝搭配短裙，拍出寧靜的美感氛圍。圖／取自微博

西裝 法國

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