Blancpain 2020新表終曝光 蛋白石面Villeret古典婉約

因為疫情關係，原本瑞士兩大表展的巴塞爾表展（Baselworld）因疫情取消，而鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）則改為線上發表形式。原本由Swatch集團中頂級（Prestige）品牌聯合展出的Time to Move表展則改為個別品牌單獨發表。在寶璣（Breguet）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、雅克德羅（Jaquet Droz）分別發表新品之後，寶珀（Blancpain）終於也帶來兩款年度新作：Villeret系列Quantième Complet全日曆月相與Villeret系列Ultraplate超薄腕表。

Quantième Complet全日曆月相的設計保有Villeret系列的濃郁古典風格：38毫米的表面上，修長鏤空的柳葉行指針具備時鐘、分鐘的顯示功能，藍鋼的蛇行指針是寶珀的招牌設計之一，指示著內圈的日期顯示；以29又1/2天為周期的精準月相顯示，甚至帶有惟妙惟肖的人臉表情，並搭配了小秒針功能。精鋼版本搭配了白色表面，而玫瑰金表殼則運用了奶油色的蛋白石表面，再將部分羅馬數字時標亦為鑽石，古典而華麗，並具備100小時約四日的動力儲存。