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Blancpain 2020新表終曝光 蛋白石面Villeret古典婉約
因為疫情關係，原本瑞士兩大表展的巴塞爾表展（Baselworld）因疫情取消，而鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）則改為線上發表形式。原本由Swatch集團中頂級（Prestige）品牌聯合展出的Time to Move表展則改為個別品牌單獨發表。在寶璣（Breguet）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、雅克德羅（Jaquet Droz）分別發表新品之後，寶珀（Blancpain）終於也帶來兩款年度新作：Villeret系列Quantième Complet全日曆月相與Villeret系列Ultraplate超薄腕表。
Quantième Complet全日曆月相的設計保有Villeret系列的濃郁古典風格：38毫米的表面上，修長鏤空的柳葉行指針具備時鐘、分鐘的顯示功能，藍鋼的蛇行指針是寶珀的招牌設計之一，指示著內圈的日期顯示；以29又1/2天為周期的精準月相顯示，甚至帶有惟妙惟肖的人臉表情，並搭配了小秒針功能。精鋼版本搭配了白色表面，而玫瑰金表殼則運用了奶油色的蛋白石表面，再將部分羅馬數字時標亦為鑽石，古典而華麗，並具備100小時約四日的動力儲存。
奶油色表面的Villeret系列Ultraplate超薄腕表，風格貌似簡約、卻是踏入寶珀世界的敲門磚，是高級品中的入門之選。1150機芯之所以能提供100小時的動力儲存，仰賴其雙發條盒的串連，除了機芯經過日內瓦波紋（côtes de Genève）打磨修飾，具有抗磁性的矽游絲同時帶來不受磁力影響的精準走時表現。共有精鋼、玫瑰金分別搭配鱷魚皮表帶或米蘭式鏈帶，玫瑰金款式價位則自30萬2,000元至128萬7,000元不等。
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