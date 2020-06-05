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LVMH集團太子幫接班成型 二公子Frederic Arnault出任泰格豪雅執行長
世界最大的奢侈品集團LVMH近期真是多事之秋，先前想高價併購美國珠寶商Tiffany & Co.交易恐生變之外，這場新冠肺炎也讓集團品牌的經營佈局提前轉型。主席Bernard Arnault的二公子Frederic Arnault就從策略與數位科技總監，搖身成為泰格豪雅（TAG Heuer）的品牌執行長，太子幫接班態勢儼然成型。
今年不過28歲的Frederic Arnault於2017年初才加入TAG Heuer管理智能表業務，在不到三年之間，就成為了一個品牌的掌舵者，讓講究資歷與保守的鐘表界譁然。因為，當有著「瑞士鐘表之父」封號，也是前LVMH集團珠寶鐘表部門總裁Jean-Claude Biver先生，在2018年退休之後，不少業界人士就看到了太子們將接班的態勢。果不其然，在這場新冠肺炎後，LVMH集團就宣布二公子Frédéric Arnault出任為泰格豪雅的品牌執行長，而現任執行長Stéphane Bianchi就免除了兼任工作，專心擔任集團珠寶鐘表部門總裁一職。
除了Frédéric Arnault成為TAG Heuer執行長之外，他的兄長Antoine Arnault則是多年前就先成為了高級時尚品牌Berluti的CEO，老三Alexandre Arnault也是德國精品行李箱RIMOWA的執行長。主席Bernard Arnault的五個孩子，就有三人擔任集團內品牌重要職務，頗有家族企業的氛圍，是否也宣告這位擅長併購品牌來壯大集團的經營者，也將要交棒給其他的子女？因為Bernard Arnault今年已71歲，要選擇在此時退休，也未嚐不可能。
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